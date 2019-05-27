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Финн Каапо Какко превзошел достижение канадца Коннора Макдэвида

  • 27.05.2019, 22:16
Каапо Какко/Фото: IIHF

Финский нападающий стал самым молодым игроком в истории, выигравшим три ЧМ — юниорский, молодежный и взрослый.

На счету 18-летнего хоккеиста золотые медали юниорского чемпионата мира—2018, молодежного чемпионата мира—2019 и завершившегося чемпионата мира в Словакии. Какко сделал это в самом молодом возрасте, превзойдя достижение Коннора Макдэвида, выигравшего ЮЧМ-2013, МЧМ-2015 и ЧМ-2016. Канадец добился таких результатов в 19-летнем возрасте, передает championat.com.

Какко, один из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ, стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и сделал одну голевую передачу в 10 матчах. Сборная Финляндии стала чемпионом мира впервые с 2011 года.


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