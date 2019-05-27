Леонид Заико: Кто научил вице-премьера таким глупостям? 1 27.05.2019, 23:01

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Леонид Заико

Турчина надо отправить на стажировку в Литву.

Известный экономист, руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико — о том, к чему приведет борьба с низкими зарплатами, объявленная правительством.

В интервью в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1» вице-премьер Александр Турчин заявил, что правительством поставлена задача: до 1 июля не должно быть компаний, где платят менее 400 рублей.

— Присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, при этом трудоустроив людей, но платить такую зарплату непозволительно, — заявил вице-премьер, добавив, что Министерство по налогам и сборам проведет проверку этих предприятий, чтобы выяснить, выплачивают они зарплату легально или выдают в конвертах.

Также Турчин упомянул о том, что до 1 января 2020 года не должно быть компаний, где платят менее 500 рублей.

— Когда студенты отвечают на экзамене и несут околесицу, я им говорю: «Кто вас этому научил?» Кто научил вице-премьера таким глупостям? Какой экономист? — заявил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Леонид Заико.

По мнению эксперта, объявленная правительством борьба с низкими зарплатами полностью противоречит всем основам экономической теории и политики.

— Если речь идет о частных предприятиях, никто не вправе вмешиваться в политику доходов. Какую цель преследует власть этими странными действиями? Если разорить предприятие, так проще его закрыть — прислать туда наряд милиции и сказать: мы вас закрываем.

Если Совмин хочет увеличить зарплаты на предприятиях, пусть примет решение: уменьшить зарплаты членам правительства на 30 % и силовикам — на 40%. Эти деньги пускай направят на повышение зарплат рабочих с низкой квалификацией.

Леонид Заико напоминает: цена рабочей силы определяется историческими условиями и уровнем производительной силы труда.

— Я знаю один только удачный пример, связанный с повышением заработной платы. В 70-е годы правительство Швеции обнаружило, что в стране падает конкурентность шведской продукции. Они думали, при помощи каких методов можно повысить степень автоматизации и роботизации производства. Когда уровень минимальной зарплаты резко повышается, тогда предпринимателям становится невыгодно держать дорогую и низкоквалифицированную рабочую силу. Им проще поставить роботов, произвести механизацию, автоматизацию и компьютеризацию. Лет 20 назад я рассказывал об этом в администрации правителя Беларуси, когда меня спрашивали, как проводить промышленную политику. Видимо, надо об этом рассказывать каждый год.

Экономист подчеркивает: уровень зарплат определяет не премьер и не президент, а бизнес этой страны.

— Это знает премьер любой европейской страны. В Беларуси этого не знает вице-премьер. Его надо отправить на стажировку вице-премьером в Литву, — предлагает Леонид Заико. — У меня такое ощущение, что Турчин не был в магазинах, где есть автоматические рабочие места. Если ему показать, как в Японии это делается, он потеряет дар речи. Там сразу упаковывается товар и с карточки бесконтактно списываются деньги.

Ни в одной стране мира правительство не имеет права вмешиваться в частную собственность, в решение предпринимателя, сколько платить. Он может взять человека на 15 минут в день и платить ему 200 долларов за это время. Что будет делать вице-премьер?

Любое субъективное вмешательство в закон стоимости и закон цен рабочей силы ведет к негативным результатам, в этом скоро можно будет убедиться, заключает эксперт.