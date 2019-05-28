Китай остановил закупку иранской нефти 28.05.2019, 7:34

Аналогичное решение приняли еще семь государств.

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что Китай приостановил закупку нефти в Иране из-за американских санкций (перевод – nv.ua).

По данным издания, закупку нефти также приостановила Индия, Турция, Южная Корея, Япония, Тайвань, Греция и Италия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после выхода США из сделки по ядерной программе Ирана и введения жестких санкций против иранского режима.

Для защиты своих интересов и интересов союзников в регионе США отправили ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, тактическую группу бомбардировщиков, десантно-вертолетный корабль Arlington и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции пригрозил США «ударом в голову» в ответ на любые силовые действия против Ирана.

По данным источников в американской разведке, Иран планирует атаковать войска США в Ираке и в других странах Ближнего Востока.