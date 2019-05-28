Рулит сборной и «Столицей»: кто будет новым гендиром минского «Динамо»? 28.05.2019, 7:44

АНДРЕЙ ТОЛМАЧ

Май для минского «Динамо» получается богатым на события.

И дело не в ставших привычными тренерских отставках. 22 мая прошло разбирательство в экономическом суде города Минска, итогом которого стало признанием факта, что Юрий Чиж 20 лет незаконно владел акциями столичного клуба, пишет tribuna.com.

Однако решение суда еще не вступило в законную силу. У Чижа с момента решения в экономическом суде есть 15 дней на подачу апелляции. Собирается ли бизнесмен что-то предпринимать – пока неизвестно. До вступления судебного решения в силу (6 июня) контрольный пакет «Динамо» принадлежит именно ему.

Кто станет новым владельцем клуба? На этот вопрос дал ответ новый председатель АБФФ Владимир Базанов: «Конечно, меня беспокоит эта ситуация. «Динамо» – клуб с именем, который нужно поднимать. Получилось так, как получилось. Мингорисполком возьмет его и будет заниматься его судьбой. Поверьте, «Динамо» не будет брошено! Сами понимаете, всеми белорусскими клубами занимаются местные органы власти». Что же касается финансовых трудностей «Динамо», то здесь футбольный функционер уверен, что все будет хорошо: «Думаю, из-за этого и начались судебные тяжбы. Когда клуб окончательно перейдет к Мингорисполкому, все станет на свои места».

В субботу появилась еще одна информация о грядущих изменениях в клубе. Новым главным генеральным директором «Динамо» со дня на день станет Андрей Толмач. В данный момент пост занимает Сергей Перников, однако он покинет клуб до 1 июня вместе со спортивным директором Виталием Булыгой. К слову, последний в шуточной форме сказал, что «готов уйти хоть сейчас». Отметим, что у Перникова и Булыги на руках действующие контракты до конца 2019 года.

Как стало известно Tribuna.com, процесс смены руководящего состава клуба уже запущен. Сейчас Толмач принимает дела в «Динамо». В воскресенье он подтвердил, что утвержден гендиректором «бело-голубых». Одним из претендентов на пост являлся Петр Качуро. Правда, экс-форвард сборной, комментируя данную информацию, заявил, что ни о чем таком не слышал.

Как сообщают источники, близкие к клубу, перемены в «Динамо» инициированы Министерством спорта, федерацией футбола и городскими властями. Впрочем, комментировать данную информацию начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко отказался.

Также известно, что новым спортивным директором «бело-голубых» вместо Булыги почти наверняка станет Юрий Поклад, возглавляющий сборную Беларуси U-14. В телефонной беседе специалист не опроверг эту информацию, но и не стал ее подтверждать. Фамилия возможного нового главного тренера также известна – им с большой долей вероятности станет Сергей Гуренко, покинувший команду в январе 2019-го. Мы связались с коучем, однако он отказался от комментариев. По словам казахстанского журналиста Айдына Кожахмета, в субботу специалист находился в Казахстане, где провел неудачные переговоры с «Иртышом».

Кто такой Андрей Толмач?

Андрей Толмач родился 9 июля 1979. Он является воспитанником столичной СДЮШОР «Динамо», выступал на позиции нападающего и вызывался в юношеские сборные Беларуси. «Техничный футболист был. Отмечу игровое мышление. Не таранного типа нападающий – скорее, брал интеллектом на поле», – делится воспоминаниями другой воспитанник «Динамо» Александр Черник, который сейчас является капитаном «Столицы».

Во взрослый футбол Толмач попал в 1996-м, когда оказался в рядах «Атаки-Ауры». Тогда команда под руководством Якова Шапиро выступала в высшей лиге. В дебютном для себя сезоне Толмач провел 11 матчей и забил два мяча. Далее в карьере футболиста были все три белорусские лиги и поединки за «Коммунальник», «Динамо-Юни», «Звезду-ВА-БГУ» и МТЗ-РИПО.

«Его преследовали травмы, поэтому много матчей пропускал. Дальше после «Звезды» он проиграл в МТЗ-РИПО и закончил. Хороший скромный парень. Тогда в команде было много молодых и перспективных ребят. Неплохо выступали при минимуме финансовых возможностей», – вспоминает годы работы с Толмачем тогдашний главный тренер «Звезды-ВА-БГУ» Михаил Мархель. Из-за многочисленных травм футболист завершил карьеру в 2002 году. Параллельно он учился в БГУФК и Белорусском институте правоведения.

Тренерскую карьеру Толмач начал в 2004-м, когда ассистировал Покладу – тому самому, которому прочат должность динамовского спортдира – в мини-футбольном «БГУФК-Моноракурс». Далее специалист трудился в оршанском «Витэне». Прямо сейчас он возглавляет «Столицу» и мини-футбольную сборную Беларуси.

В мини-футбольных кругах говорят о Толмаче только в положительном ключе. «Мы знакомы порядка 30 лет. Оба динамовцы. Он порядочный и очень хороший человек. Добрый, честный, открытый. Как тренер исполнительный и скрупулезный. Всегда переживает неудачи. Он двигается только вперед, постоянный рост. Андрей Валерьевич сильный аналитик – это очень помогает в работе», – говорит о Толмаче Черник.

«Даже мата от него не услышишь. Раньше все думали, что Толмач достаточно мягкий человек. Но когда возглавил «Столицу», поняли, что может быть и жестким. Поэтому думаю, что у него должно все получиться на новом посту», – уверен генеральный секретарь Белорусской ассоциации мини-футбола Владимир Завадский.

Назначение Толмача гендиректором «Динамо» в мини-футбольном сообществе восприняли с удивлением. «Конечно, это стало неожиданным для всех. Порадовались – это шаг вперед. С другой стороны, последние годы он занимался любимым делом, работая в клубе и сборной», – рад за коуча Черник.

В воскресенье «Столица» под руководством Толмача проиграла 4:5 оршанскому «Витэну» в первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Беларуси. В четверг минчан ожидает ответный поединок. И пока неизвестно, кто будет говорить команду к оставшимся матчам сезона-2018/19. Сам тренер уверен, что это сделает именно он: «У меня договоренность довести чемпионат до конца. И я приложу максимум усилий для достижения цели. Помочь в этом я искренне попросил ребят. Надеюсь, они меня услышали и поняли». Если говорить об успехах «Столицы» в регулярном чемпионате, то «зелено-белые» финишировали третьими, пропустив вперед ВРЗ и «Витэн».

Толмачу придется покинуть и пост главного тренера сборной. В сентябре команду ожидают отборочные матчи на ЧМ. Мини-футбольной федерации придется искать нового тренера. «Это стало для нас шоком. Толмач два года руководит сборной. До этого работал в национальной команде ассистентом у Владимира Игнатика. Он прекрасный аналитик. Помню, когда мне показал разбор матча, я очень удивился. Подробный разбор каждого футболиста соперника. Поэтому и решили использовать его аналитические способности для сборной. Когда он был вторым тренером, мы знали все о наших оппонентах – каждую мелочь. При этом Андрей никогда не перегружал футболистов теоретическими занятиями. Сейчас мы идем на 13-14-м месте в Европе», – говорит Завадский.

Занятость в спорте не мешала Толмачу работать в прокуратуре – специалист имеет юридическое образование. В общей сложности он отдал практически десять лет органам надзора. «Думаю, при назначении в «Динамо» учитывали и то, что Толмач имеет юридическое образование и работал в прокуратуре. Заезжали на сборы, проводили тренировку, а сразу после нее Андрей ехал в прокуратуру. У него была очень ответственная должность. Говорил, что непросто работать», – вспоминает Завадский.

Параллельно Толмач трудится на полставки старшим преподавателем на кафедре футбола и хоккея БГУФК. «Насколько знаю, после смерти Виктора Шукана именно Андрей являлся номером один на должность заведующего кафедрой. Но тогда у него были «Столица» и сборная. В этом сезоне у нас проходят курсы тренерской категории В по футзалу. Именно Толмач и его ассистент по «Столице» Александр Савинцев взвалили на себя всю эту учебу – полностью вели теоретические и практические занятия. Насколько знаю, все тренеры, кто учился на курсах, были в полном восторге от дуэта преподавателей», – рассказывает Завадский.