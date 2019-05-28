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Что стоит за «делом директоров»?

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  • 28.05.2019, 8:00
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Экс-глава «Амкодора» назвал автора коррупционной системы в Беларуси.

По Беларуси прокатилась новая волна задержаний по подозрению в коррупции. По данным источников «Белсата», 21 и 22 мая были задержаны директора станкостроительных заводов в Гомеле, Витебске и Орше.

Последнее время мы довольно часто наблюдаем задержания чиновников «целыми отраслями»: громкий скандал в Минздраве, который получил название «дело врачей», задержания генеральных директоров «БелОМО», «Белтаможсервиса».

Что на самом деле стоит за громкими посадками чиновников: реальная борьба с коррупцией или попытка оправдать провалы неэффективной отрасли? Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к бывшему руководителю концерна «Амкодор» Василию Шлындикову.

- В станкостроительной сфере у нас очень сложная ситуация. Я бы сказал, что исключительно сложная. Хотел бы отметить, у нас в стране есть такая форма собственности, которая называется холдинг. Естественно, управлять холдингом лучше, чем другими предприятиями госсобственности, но все равно хреново. Пользы от этих холдингов, как от колхозов.

Вот и получилось, что станкостроительные холдинги оказались на нуле. Но в нашей стране всегда нужно найти виноватого. Вот этих директоров и решили посадить.

- А какие проблемы у станкостроительной отрасли?

- Станкостроительная отрасль первой легла после развала СССР. Если остальные предприятия еще стоят на коленях, к примеру, МТЗ, МАЗ, то станкостроение в нашей стране просто лежит.

Главная проблема этой отрасли - невостребованность товаров, которые они производят. Нужно создавать современные комплектующие и оборудование. А наши предприятия, в связи с тяжелым финансовым положением, этого сделать не могут

Вторая проблема - кадры. Ведь именно должны заниматься проектировкой и производством качественного продукта. Эта проблема серьезная, комплексная и не решается за один день.

- Год назад Лукашенко устроил разнос на предприятиях Орши, а сегодня там задерживают директоров. К разносам никто не прислушивается?

- Дело в том, что самый неэффективный общественный строй - рабовладельческий. Еще есть феодальный. У нас, по сути, рабовладельческий строй в стране. Да, рабы работают, ведь нужно как-то себя кормить. Но рабы лишены инициативы, ведь она в нашей стране наказуема. Это приводит к подобному результату. Вот шли-шли эти хлопцы, до тюрьмы дошли, а виноватые они или нет - знает только Бог.

- Получается, что должность руководителя госпредприятия у нас в стране «расстрельная»?

- По сути - да. Первая неудача - и ты в тюрьме.

- Может ли Лукашенко во всех экономических провалах винить коррупцию?

- По большому счету - нет. Создана система, автором которой является Лукашенко. И по-другому эта система работать не умеет. Если в информационном пространстве появляются факты коррупции, то первый вопрос должен быть: «Кто назначил этого человека?». Если так все будет продолжаться, то по уровню коррупции мы догоним Россию.


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