«Это издевательство»: жители Борисова штурмуют поликлиники с пяти утра 27 28.05.2019, 8:16

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Что происходит с медициной в регионах?

Медицина в Беларуси бесплатная, но доступная ли? Жители Борисова, чтобы попасть к врачу, должны занять очередь на рассвете, но и это не гарантирует получения талона к специалисту. Зато без очередей можно попасть к врачу платно, сообщает «Белсат».

Еще солнце не успело взойти. А некоторые борисовчане уже на ногах. Чтобы занять очередь в поликлинику, они должны были подняться…

«В четыре сорок».

«В пять утра».

«В пять утра я встал, чтобы занять очередь. Это не медицина, это издевательство над людьми».

«Беспредел, бардак, так это смешно — проснуться в 4:30, чтобы прийти сюда на 5:00 утра, чтобы с ребенком пройти комиссию».

«Здесь обычно приезжаешь – людей много, к врачам не пробиться. Все об этом в Борисове только говорят, что здесь такие проблемы».

«Я подышу свежим воздухом, постою, все в порядке. Не получу сегодня – получу завтра».

Ежедневно занимать очередь с пятое часа утра может далеко не каждый:

«Дочь звонит, звонит, а с маленьким ребенком не может приехать постоять в живой очереди».

В этой очереди почти каждый не смог дозвониться в регистратуру, чтобы получить заветный талончик:

«Или занято-занято, или сплошные гудки».

«У меня жена на учете в Минске. Там все проще: позвонил, получил, сделал. А тут не знаю», – рассказывают посетители поликлиники.

Невозможно договориться на прием в ИТ-стране и другим, более современным способом:

«Через интернет невозможно заказать, эта система у них не работает».

«Через интернет невозможно заказать».

Для тех, кто не может или не хочет стоять в очереди, в поликлинике предлагают другой выход – пользоваться платными услугами.

«Здесь сдать биохимию – нужно два с половиной месяца ждать, словно кто-то специально вынуждает пользоваться платной медициной».

«Дайте денег больше! Платное?!»

«Да нет средств!»

«Честно выплачиваю налоги. Почему я обязана за медицину платить деньги? Это обязанность государства», – возмущаются посетители поликлиники.

А 7 утра поликлиника открывается, и журналисты с толпой идут в регистратуру, чтобы там спросить, почему уже не первый год в Борисове такая проблема записаться к врачу? Разговаривают с работницей регистратуры:

— Подойдите к заведующей.

— А где она? На каком этаже?

— С 9:00 утра.

Журналисты попытались после 9 дозвониться до нее:

«А у заведующей ремонт, поэтому вы не сможете дозвониться».

Мы спросили у столичного врача, почему пациентам трудно попасть на прием. Дмитрий Король, хирург:

«Узкие специалисты получают низкие зарплаты в поликлиниках, уходят в больницы или в частные центры или уезжают за границу. В связи с этим количество специалистов меньшее».

По словам Дмитрия Короля, Министерство здравоохранения о проблеме знает:

«Они пытаются улучшить условия, но вопрос более глобальный, он затрагивает систему страны, в которой мы находимся».

Чтобы исправить ситуацию в медицине, по-видимому, начинать нужно с лечения всей системы.