Израиль уничтожил ракетную установку в Сирии 28.05.2019, 8:25

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Войска Асада атаковали с помощью этой установки израильский истребитель.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter, передает РБК.

«Ранее сегодня израильский истребитель подвергся обстрелу со стороны Сирии во время рутинного полета на севере страны», — говорится в сообщении.

В ответ ЦАХАЛ атаковал пусковую установку. «ЦАХАЛ серьезно относится к любой угрозе его самолетам и действует в их защиту», — добавили военные.

Сирийское правительственное агентство SANA в свою очередь со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщило об ударе Израиля по «одному из сирийских военных объектов» в провинции Кунейтра. По данным сирийского агентства, в результате атаки один солдат был убит, еще один ранен. Репортер SANA сообщил, что при ракетном ударе была уничтожена одна единица военной техники.

18 мая столица Сирии Дамаск подверглась ракетному обстрелу со стороны Голанских высот, находящихся под контролем Израиля. Как сообщал телеканал Al Hadath, целью удара был пригород Дамаска, где находятся иранские военные объекты и склады с боеприпасами и техникой. Ответственность за атаку телеканал возлагал на израильские силы. Частично запущенные ракеты были перехвачены силами ПВО Сирии.