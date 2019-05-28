закрыть
28 мая 2019, вторник, 11:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Ученые: У мужчин мозг больше, но женщины лучше им пользуются

20
  • 28.05.2019, 8:41
  • 1,340

Выводы международной группы исследователей.

В престижной пермской гимназии № 4 (РФ) проходной балл при поступлении для мальчиков установили ниже, чем для девочек. Родители девочек возмутились. Директор образовательного учреждения Татьяна Дьякова объяснила, что так сделали специально — для гендерного равновесия, поскольку мальчики развиваются медленнее. Разразился скандал. Последовало бурное обсуждение в соцсетях, выступили федеральные СМИ, ситуацией заинтересовалась прокуратура. Споры о зависимости интеллектуальных способностей человека от биологического пола не утихают и в научном мире, пишет ria.ru.

Больше — значит, умнее?

Мужской мозг на восемь-тринадцать процентов крупнее женского, а на больших выборках иногда обнаруживается положительная корреляция между размерами этого органа и умственными способностями. Так, при анализе данных нескольких сотен человек нидерландские, шведские и американские ученые выяснили, что у мужчин уровень интеллекта в среднем выше, чем у женщин, и причиной тому — разный объем мозга: 1850 кубических сантиметров и 1630 соответственно.

В ходе исследования когнитивные способности измерялись тестом IQ, размер мозга — при помощи магнитно-резонансной томографии. И у представителей сильного пола уровень интеллекта оказался в среднем на четыре балла больше: сто против женских 96. Похожие результаты несколькими годами ранее получили канадские ученые, сравнивавшие оценки школьных выпускников, и британские исследователи, проанализировавшие IQ 12-летних китайских подростков.

Однако новозеландские специалисты установили, что за последние сто лет, после того как практически во всем мире женщины получили равный с мужчинами доступ к образованию, уровень их интеллекта значительно вырос. В большинстве стран IQ у представителей разных полов сравнялись, а кое-где дамы даже демонстрируют более высокие результаты. Исследователи предполагают, что это связано с умением женщин совмещать сложную карьеру и семейную жизнь.

Выводы новозеландских ученых косвенно подтверждаются экспериментом американских коллег. В ходе испытания девушек просили решать арифметические задачи. При этом у некоторых якобы выявляли низкие способности к математике и говорили, что мужчины от природы более предрасположены к точным наукам, чем женщины. В итоге эти участницы хуже справлялись с заданиями, а сканирование мозга показывало повышенную активность вентральной части передней поясной коры — участка, ответственного за эмоциональные реакции. А те, кому ничего не говорили об интеллектуальной разнице полов, лучше решали задачи и по ходу теста задействовали нижнюю левую часть префронтальной коры, нижнюю левую часть теменной доли коры, обеих сторон угловой извилины — зон, связанных с выполнением математических задач.

То есть на умственные способности серьезно влияют социальные стереотипы. Поэтому при оценке интеллектуального вклада в развитие цивилизаций не стоит забывать: в течение всей человеческой истории во многих культурах считалось, что женщины глупее мужчин.

Ранее было доказано, что пол человека сильно отражается на его поведении и на том, какие области мозга у него развиты сильнее.

Размер не имеет значения

Величина мозга не связана напрямую с умственными способностями, показали австрийские и немецкие ученые. Проанализировав снимки мозга восьми тысяч человек, они выявили очень слабую корреляцию размера этого органа с IQ. Для интеллекта важнее структура и целостность мозга, а объем — лишь один из многочисленных компенсаторных механизмов когнитивных функций.

Об этом же свидетельствуют и данные американских нейробиологов, обнаруживших, что интеллектуальный уровень человека определяется развитием фронтальных и теменных отделов головного мозга. Эти зоны отвечают за интеграцию информации, полученной от органов чувств, и выполнение действий.

Кроме того, решающую роль могут играть связи между нервными клетками в отделах мозга, связанных с когнитивными способностями. Так, ученые из университетов Калифорнии и Мадрида, изучая гиппокамп — область мозга, контролирующую память и механизм формирования эмоций, обнаружили, что у мужчин он значительно больше. Однако добровольцы обоих полов в тестах на интеллект демонстрировали примерно одинаковые результаты. Оказалось, что женщины использовали гиппокамп эффективнее мужчин, так как у них было больше связей между нейронами, и на решение логических задач они тратили меньше энергии нервных клеток.

Нейрофизиологи сравнили томограммы мозга около полутора тысяч мужчин и женщин и пришли к выводу, что в человеческом мозге отсутствуют исключительно "мужские" или "женские" регионы.

Играй, гормон

Ученые все же отмечают разницу между женским и мужским интеллектом: у представителей сильного пола лучше развито пространственное мышление. Но гипотеза, что это результат древнего разделения труда, когда мужчины поголовно были охотниками, а их спутницы собирали ягоды и коренья, не подтверждается. Ведь по законам генетики черты, на которые влияет естественный отбор, всегда наследуются обоими полами.

Кроме того, как указывают исследователи из Чикагского университета, у многих видов млекопитающих самцы быстрее решают задачи на пространственное ориентирование. Значит, все дело в половых гормонах. Тем более есть работы, показывающие, что очень высокий уровень тестостерона в женском организме помогает дамам точнее определять направление движения и местоположение предметов на карте.

Что касается мужчин, то весной, когда половых гормонов в крови меньше, представители сильного пола лучше справляются с заданиями на пространственное ориентирование, чем осенью, когда тестостерона в организме много. Впрочем, согласно исследованию американских ученых, суточные колебания тестостерона никак не отражаются на когнитивных способностях.

Однако один гормон все-таки можно назвать гормоном интеллекта. Речь идет о дофамине. По мнению международной команды исследователей, именно это вещество, ответственное за приятные ощущения, когда-то превратило обезьяну в homo sapiens. Ученые проанализировали 16 областей головного мозга взрослого человека, шимпанзе и макаки и активность некоторых участков ДНК. Выяснилось, что гены, связанные с производством дофамина в головном мозге, по-разному функционируют у человека и человекообразных обезьян. В результате в человеческом мозге вырабатывается в три раза больше дофамина. Именно это обстоятельство может быть решающим при формировании умственных способностей, считают исследователи.


популярное за неделю

Мнение

Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции Дмитрий Растаев
Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников