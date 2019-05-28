Светлана Алексиевич: Лукашенко теряет почву под ногами 17 28.05.2019, 9:22

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(обновлено) Последние события показывают, что диктатор растерян.

Журналист «Белсата» Витовт Сивчик побеседовал с лауреатом Нобелевской премии Светланой Алексиевич о белорусском языке, российской угрозе и о покаянии за Куропаты.

- Вы известны во всем мире тем, что описывали в ваших произведениях проявления тоталитаризма через судьбы людей. Последние недели мы наблюдаем в Беларуси преследование цыганской диаспоры. Более ста человек были задержаны только по причине национальной принадлежности. Может, в этом есть уже не ноты авторитаризма, а тоталитаризма?

- Знаете, ведь это наша постоянная жизнь: мы живем среди насилия. Cегодня вырывают и выбрасывают кресты с могил тех, кто погиб во время ГУЛАГа, на следующий день - цыган, потому что им показалось, что они виноваты в том, что случилось с погибшим милиционером. Так они прикрывают свою беспомощность. В этом нет ничего особенного. Сколько я себя помню, в нашей стране мы всегда так живем. Это тоталитаризм, который крепнет и развивается по своей классической формуле. Ничего необычного, никакого энтузиазма и удивления не может быть.

- Вы вспомнили о том, что власти вырывали кресты, имея в виду Куропаты. Именно вам предлагали возглавить комиссию по установке государственного памятника, но вы отказались. Действительно, очень тяжело наблюдать за тем, что происходит в некрополе: вырывание крестов, задержания людей. Уничтожают и преследуют не только живых людей, но и уничтожают память о жертвах. А какая у этого может быть мотивация? Если посмотреть рационально, то зачем это нужно властям?

- Такой власти нужен тотальный контроль. Для тотального контроля нужно постоянное «питание», чтобы держать людей в рабской покорности, страхе, уверять, что это «всевидящее око» тебя помнит, за тобой следит и любой шаг в сторону заканчивается вот таким образом. Ничего в этом нет, это классическая форма тоталитаризма.

- Казалось бы, как можно поднять руку на крест сегодня, когда столько лет нет этого воинствующего коммунизма. Ведь власти пошли на сильный конфликт с христианской общественностью: католическая церковь очень сильно выступала против этого. Все таки, мне кажется, что если оценивать эту ситуацию здравым рассудком, то зачем властям лишние конфликты?

- Кресты в Куропатах, которые полегли, это, конечно, свидетельствует о том, что Лукашенко теряет почву под ногами. Он наверняка растерян, он мстителен, потому что где-то его унижают, очевидно, это связано с тем, как ведет себя Путин, требуя объединения. И это его вечное «чутье» политического зверя, оно начинает отказывать. Мне тоже показалось, что Куропаты, эти кресты, когда они валялись на земле, говорят об этом... Сколько людей ни спрашивали на улицах - ни один человек не поддержал. Ни один человек не нашел, как обычно, какого-то объяснения... Это говорит о том, что у него уходит почва под ногами

- Буквально в пятницу пресс-служба Лукашенко сообщила, что он сделал остановку возле Куропат и дал строгий приказ: «Ничего там не делать без разрешения властей". Кресты нельзя ставить, ничего. То есть власть после стольки десятилетий пренебрежения перенимает инициативу? Хотя, мы видим, как она ее перенимает, ломая кресты и уничтожая национальную память. Что, по вашему мнению, будет дальше? Зачем власть взяла в свои руки действия в некрополе?

- Видите ли, когда вас так окружают, когда у вас уходит почва под ногами, то вам нужна какая-то сатисфакция. Человеку психологически нужно некое утверждение. И на этом пространстве, которое называется Беларусью и белорусским народом, Лукашенко чувствует себя хозяином. И вот это, наверное, была форма того, чтобы сказать: «Я хозяин, все на месте». Я удивляюсь, что он готов ссориться и унижать свой народ, особенно в это время, когда Беларусь находится в большой опасности. Наши отношения с Россией под большим вопросом и чем это закончится - не известно. Что хочет это огромное государство, которое только этим и сильно, что сеет вокруг милитаризм и кровь. Для меня выглядит странным такое поведение для большого политика, мягко говоря.

- То есть вы видите опасность в действиях России и ее намерениях?

- Несомненно. Это входит в поле ее интересов, соответствует ее имперскому самосознанию. Провалилась война на Донбассе, с Крымом все достаточно сложно, поэтому нужно какое-то питание.

- Вы говорили, что тоталитаризм, который у нас есть, только развивается и улучшений нет. Видите ли хоть какую-то надежду на улучшение и что для этого нужно делать?

- Единственную надежду я вижу в том, что где-то растет наш Зеленский. Что, может быть, растет молодой человек нового поколения, новых представлений, других понятий. У него нет танков и ракет в голове, у него есть совсем другое представление о будущем, каким оно должно быть. И только на это надежда. На то, что как бы они не занимались хоккем и футболом, время они остановить не могут.

- Вы вспоминали угрозу с Востока, мы знаем, что в этом году в Беларуси пройдет перепись населения и нас вновь будут спрашивать: кто мы, кем себя считаем, какой наш родной язык. Если позволите, хотел бы вас спросить, какой язык вы назовете родным во время переписи населения?

- Конечно же, я - белоруска. И мой родной язык - белорусский, хоть я на нем и не говорю. Не говорю по той причине, что вся практика моей жизни - это русский язык и русская культура. Но я себя чувствую белоруской, белорусская земля - моя земля, мой отец отсюда. Я другой жизни не знаю, только жизнь здесь, несмотря на том, что я жила и в Европе. Моя земля - Беларусь.

- Я понмю, как в 2015 году, когда вы получали Нобелевскую премию, многие люди следили за вашей речью (не скрою, что я также с трепетом смотрел) и была такая мысль в голове: «Выступит ли по-белорусски?». И вы выступили по-белорусски, это была настоящая минутка национального единства, настоящая гордость. Мне кажется, что белорусский язык сегодня важный фактор и для безопасности нашей страны.

- Конечно, чем скорее в голове у людей произойдет процесс самоидентификации, каждый из нас скажет: «Я - белорус, это моя земля, земля моих детей, я буду решать, что здесь делать», - тем скорее поменяется наша жизнь.