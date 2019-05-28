Парковку возле Нацбиблиотеки неожиданно отдали сербским друзьям Лукашенко и сделали платной 9 28.05.2019, 9:30

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Минские водители возмущены.

Нет темы среди минчан-автомобилистов более животрепещущей, чем нехватка парковочных мест. Всегда и везде. Вечером по возвращению домой и утром возле работы. Хотя, последнее, уже стало роскошью, конечно. Люди оставляют свои автомобили во дворах, на зеленых зонах, на тротуарах и парковках возле крупных торговых центров. Но "кольцо" с каждым годом сужается, пишет abw.by.

Пример - стоянка у ТЦ Dana Mall, которая быстро стала "перехватывающей" для всех, кто въезжает в город со стороны Уручья. Во всяком случае, так было до февраля 2019 года. Но потом руководство центра встало на защиту интересов собственных покупателей, и площадка у метро "Восток" стала платной. На въезде в подземный паркинг и далее на открытую парковку были установлены шлагбаумы и автоматы для выдачи талонов. Два часа стоянки для посетителей торгового центра бесплатные, а дальше нужно платить по 2 рубля за час.

Мнения людей по этому поводу разделились: кто-то считал такое решение справедливым, ведь почти вся парковка была занята автомобилями, которые стояли там не один час и даже не один день. А кто-то посчитал, что взимание платы с людей - это перебор:

"Негодяи!.. В Белостоке все паркинги бесплатные, кому ваша "Дана" сдалась?"

"Проезжал вечером там. Жесть полная. Въезд на парковку с улицы полностью состоял из стоящих авто. Пробка нормальная такая была. Объехал стороной".

"Там в праздники народ удушится в подземном паркинге. И так там душегубка была, даже с открытым выездом. А если кто-то на грани бесплатного времени попадет в пробочку на выезде, а потом будет бегать туда-сюда, чтобы оплатить, то будет полный ужас".

Постепенно люди приноровились к изменениям, а новым излюбленным местом для желающих пересесть на общественный транспорт, стала парковка возле Национальной библиотеки.

Помимо работников из расположенных рядом зданий бесплатной парковкой активно пользовались водители маршрутных такси, коротающие время до своего следующего рейса, а также все жители близлежащих районов и населенных пунктов - и теперь уже площадь воле Нацбиблиотки стала классическим примером перехватывающей парковки.

Каково же было удивление людей, когда в середине мая на всех въездах здесь начали появляться шлагбаумы. Повторение зимнего эксперимента? За информацией журналисты обратились в Национальную библиотеку.

"Пока подробной информации у нас нет, - рассказали в администрации библиотеки. - Ориентировочно парковка станет платной с 1 июля, но эти вопросы лучше задавать "Зомексу" (ИООО "Зомекс Инвестмент"). Они строили весь этот квартал, они же и выкупили эту территорию, а мы обладаем информацией точно так же, как и все остальные.

Вроде разговор пока идет. Надеемся, что нам предоставят какой-то кусочек парковки для сотрудников и посетителей, но пока прав у нас на эту парковку никаких нет. Более подробная информация будет тогда, когда парковка начнет работать. Там уже появятся и информационные плакаты по поводу посетителей и сотрудников библиотеки.”.

Получить оперативный комментарий у компании ИООО "Зомекс Инвестмент" не получилось - вместо разъяснения происходящего диалог свелся к стандартной просьбе составить запрос. Что же, с нетерпением будет ждать на него ответ.

Напомним, "Зомекс Инвестмент" является застройщиком квартала "Маяк Минска" - большого жилого района, который расположился сразу за торговым центром.

Ровно так же нам не удалось дозвониться и в администрацию Первомайского района.

Компанию контролируют сербские миллионеры Драгомир и Боголюб Каричи.

Сербские бизнесмены давно известны и дружескими связями с Александром Лукашенко. По сообщению сербских СМИ, по приглашению Каричей белорусский диктатор в марте 2009 года побывал на самом популярном сербском горнолыжном курорте Копаоник. Каричи считались одними из самых влиятельных бизнесменов Сербии во времена правления Слободана Милошевича.

Официальных ответов пока нет, однако все идет к тому, что парковка с 1 июля действительно станет платной, а всем тем, кто облюбовал это удобное место, придется искать что-то новое.