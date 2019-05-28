Генпрокурор Украины отказался уходить в отставку до парламентских выборов 10 28.05.2019, 9:38

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Юрий Луценко

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский призвал Луценко уйти с поста.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала ICTV 27 мая, что уйдет в отставку после парламентских выборов.

"Я считаю, что надо уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что в один день все должны уйти в отставку, потому что Конституция и законы Украины обусловливают, кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже должен принять такое решение. Для себя такое решение я принял, считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы. И после этого я пойду в политику – не в списки каких-либо партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины. Мое видение в том, чтобы в стране ценили людей за дела, а не слова, за конкретные поступки и умение брать на себя ответственность", – сказал Луценко.

Он добавил, что берет на себя ответственность "довести дело трехлетнего пребывания в ГПУ", а потом он вернется "туда, откуда пришел – к людям".

На уточняющий вопрос о дате отставки, Луценко ответил: "Как вы знаете, выборы в парламент состоятся в 20-х числах июля, соответственно, новоизбранный парламент сформирует свои руководящие органы, составит коалицию, выберет правительство, и после этого, очевидно, примет решение о новом генеральном прокуроре".

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. В ходе своей инаугурационной речи он также призвал уйти в отставку членов Кабинета Министров Украины, а также попросил Верховную Раду уволить министра обороны Степана Полторака, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Украины Юрия Луценко.