Экономист о политике властей: Все это потом выливается в гиперинфляцию 9 28.05.2019, 9:47

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В новейшей истории Беларуси так было уже не раз.

Правительство «взялось» за компании, где работники получают в 2,5 раза меньше, чем обещанные «по пятьсот».

Оно намерено к 1 июля заставить предприятия платить работникам в среднем не меньше 400 рублей.

— Если вы видите, что предприятие не может эффективно работать, принимайте управленческое решение: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, но при этом трудоустроив людей, естественно, — обратился первый вице-премьер Александр Турчин к собственникам организаций, пишет «Завтра твоей страны».

За счет чего будут поднимать зарплаты?

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб выделяет две группы предприятий, которые попадают под поставленную первым вице-премьером планку. Многие из них уже сейчас платят более высокую зарплату, но часть ее отдают в конвертах, чтобы сэкономить на налогах и социальных выплатах.

— Таким предприятиям будет легко выполнить новые требования. Испугавшись дополнительных проверок и санкций, они просто «обелят» зарплату, будут показывать более высокую официальную часть, — отмечает экономист.

Сложней придется действительно небогатым предприятиям. Чаще это компании из регионов, работающие в сфере социального обслуживания или в сельском хозяйстве.

— Как эти организации будут выполнять распоряжение, не очень понятно, — говорит Вадим Иосуб.

Если компании нерентабельны, то взять деньги на рост зарплат им просто неоткуда.

Эксперт считает, что задача состоит в поднятии среднего уровня оплаты труда на предприятии до 400 рублей. Добиться того, чтобы самые низкооплачиваемые работники получали не меньше этой суммы, в ближайшее время невозможно. Тем более в регионах, где это считается не такой уж плохой зарплатой.

Зарплаты в июле традиционно вырастут на 2-3%, отмечает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский. Но существенный рост на госпредприятиях естественным образом произойдет после реформы управления госсобственности и повышения эффективности труда. А вот пытаться это сделать административными мерами рискованно.

— В истории Беларуси так делали, и не раз. И всегда это приводило к одному результату – в короткой перспективе люди становятся богаче, а потом все выливается в гиперинфляцию. И все беднеют, кроме предприятий, ориентированных на экспорт, — говорит эксперт BEROC.

Эксперт «Альпари» Вадим Иосуб уверен, что ради повышения зарплат власти не станут включать печатный станок. Ведь все чиновники, принимающие решения, уже понимают опасность этого шага.

— Это разрушило бы хрупкую макроэкономическую стабильность, устойчивость белорусского рубля и последовательное замедление инфляции, которые наблюдаются несколько последних лет, — считает он.

Это несерьезно!

Александр Турчин предлагает расправляться с компаниями, которые не способны платить работникам более высокие зарплаты. Вплоть до их ликвидации. А что будет с уволенными работниками? Весьма нереалистично звучит призыв обеспечить их новой работой. Обязанность заниматься трудоустройством увольняемых работников помешала бы реформированию компаний, считает Лев Львовский.

— Чтобы повышать эффективность, каждое предприятие должно думать за себя. В нормальных странах они так и делают, а государство уже думает о социально незащищенных людях, — говорит эксперт.

То есть переобучение, содействие самозанятости, создание зон с облегченными налогами, защита безработных – это задача государства, а не пытавшихся удержаться на плаву компаний. Без права увольнять лишних и неэффективных работников они просто не смогут повысить эффективность, а с ней и зарплаты.

— Если бы первый вице-премьер действительно собирался претворять сказанное в жизнь, это было бы жестко в плане социальной политики. Не думаю, что это говорилось всерьез, — считает Лев Львовский.

Государство собирается бороться само с собой?

По последним данным Белстата, за ноябрь прошлого года, меньше 400 рублей получали 14% работников страны.

Расправиться с неэффективными и малоприбыльными предприятиями и повысить доходы работающих на них людей за один месяц нереально, считает Лев Львовский. Но вообще-то такую задачу правительству следовало бы ставить в первую очередь самому себе. Ведь большая часть низкорентабельных предприятий, вынужденных платить низкую зарплату, находится в государственной собственности.

— Если бы мы действительно взялись за реорганизацию и повышение эффективности госсобственности, одна из первых мер касалась бы структурного разбиения предприятий. Очевидно же, что даже в лучшем из миров управляющий завода по производству бетона не обязательно будет эффективным менеджером бассейна или столовой, — говорит Лев Львовский.

В этом случае реальные изменения ради повышения эффективности предприятий стартовали бы с министерств, на которых висит управление отдельными госсекторами экономики и госкомпаниями, и если не приватизации, то хотя бы изменения структуры управления госсектором.

— Чтобы государство не вмешивалось напрямую в управление госпредприятиями, можно создать фонд, который будет управлять некоторыми предприятиями, а прибыль отдавать государству, — предлагает эксперт BEROC.

Вдобавок пришлось бы поработать над мотивацией управленцев государственных компаний, чтобы они не боялись принимать решения. Чего нет сейчас, потому что в случае провала руководитель завода рискует завершить карьеру, а в случае успеха не получает никаких бонусов.

— Чтобы мотивировать менеджеров принимать решения и делать порой рисковые ходы, нужно внедрить такую систему мотивации, где бы они были материально заинтересованы в выигрыше, — считает Лев Львовский.