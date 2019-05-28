В Евросоюзе ввели новые купюры в 100 и 200 евро 5 28.05.2019, 10:10

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Как выглядят новые деньги?

В странах еврозоны 28 мая вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро, дизайн которых был представлен осенью прошлого года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Европейского центробанка.

"Новые банкноты 100 и 200 евро используют новые и инновационные функции безопасности. В верхней части серебристой полосы на голограмме изображены маленькие символы €, которые перемещаются вокруг числа и становятся более четкими при прямом освещении. Серебристая полоса также содержит портрет Европы, архитектурный мотив и большой символ €. Новые банкноты также имеют увеличенный изумрудный номер. Хотя само изумрудное число присутствует на всех других нотах серии Europa, эта улучшенная версия также показывает символы € внутри цифр", - говорится в сообщении.

Новые банкноты 100 и 200 евро отличаются по размеру от старых банкнот. Обе купюры теперь имеют ту же ширину, что и банкнота в 50 евро. Однако их длина остается неизменной - чем длиннее бакнота, тем выше значение.

"Поскольку банкноты 50, 100 и 200 теперь имеют одинаковую ширину, их легче обрабатывать счетными машинами. Они также будут лучше помещаться в кошельки людей и прослужат дольше, поскольку будут подвержены меньшему зносу", - пояснили в ЕЦБ.

На новые банкноты также нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения.

Напомним, купюра в 500 евро больше выпускаться не будет. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.