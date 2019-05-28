Гитанас Науседа: Что известно о новом президенте Литвы и его отношении к РФ 2 28.05.2019, 10:25

Гитанас Науседа

Программные высказывания победителя литовской президентской гонки.

26 мая новым президентом Литвы был избран Гитанас Науседа — 55-летний экономист и банкир, который сменит на посту главы государства Далю Грибаускайте.

Грибаускайте не имела права выдвигать свою кандидатуру: на должности президента она провела максимальные два срока и руководила Литвой последние 10 лет.

Во втором туре выборов Науседа уверенно победил свою соперницу — экс-министра финансов Ингриду Шимоните (65% против 33%). Его инаугурация назначена на 12 июля.

НВ рассказывает все, что известно о новоизбранном президенте Литвы и его взглядах на войну, которую Россия ведет в Украине.

Кто такой Гитанас Науседа

Науседа родом из Клайпеды — третьего по величине литовского города. Его блестящая финансовая карьера началась с неудачи: в Вильнюсский университет Гитанас Науседа поступил лишь со второй попытки.

Дипломом экономиста будущий президент не ограничился: он остался в аспирантуре и преподавал в вузе вплоть до начала 2000-х, попутно защитив докторскую.

В середине 90-х Науседа пришел работать в Банк Литвы (нацбанк страны), спустя два года возглавил в нем департамент денежно-кредитной политики, а в 1998—2000-м входил в состав членов правления.

Из государственного финучреждения Науседа ушел в коммерческий банк AB Vilniaus bankas (впоследствии он стал литовским филиалом шведского финансового гиганта SEB Group). Последние 10 лет, вплоть до своего выдвижения в президенты в 2018 году, Науседа занимал должность главного экономиста и советника президента в SEB Bankas.

Летом 2018 года Науседа занял 10-е место в рейтинге самых влиятельных людей Литвы по версии портала Delfi.

За годы своей карьеры он немало стажировался за рубежом, особенно в Германии. Помимо литовского, говорит на английском, немецком и русском языках.

Науседа почти 30 лет женат на своей супруге Диане Науседене, которая принимала активное участие в его избирательной кампании и поездках по стране. Будущая первая леди — инженер по первому образованию, позже также получила диплом экономиста. В последние годы преподавала в бизнес-школе Вильнюсского университета, сообщает Delfi.

У супругов две дочери, обе учатся за рубежом: 26-летняя Гедайле Науседайте получает в Бельгии образование архитектора, 23-летняя Угне Науседайте стажируется в Париже и готовится к магистратуре в Южной Корее.

Политическая карьера

Науседа никогда не занимал формальных государственных должностей, однако в 2004 году выступил в поддержку президентской кампании Валдаса Адамкуса. Тогда Адамкус во второй раз стал президентом Литвы после того, как его предшественник досрочно ушел с поста в результате импичмента.

Все пять лет второго срока Адамкуса Науседа был его советником.

О собственном участии в президентских выборах экономист объявил в сентябре 2018 года, перед этим уволившись из SEB Bankas. К тому моменту его возможное участие в кампании широко обсуждалось в СМИ и литовском обществе: согласно соцопросам, Науседа был одним из лидеров среди потенциальных кандидатов на пост главы государства.

Гитанас Науседа шел на выборы как самовыдвиженец, что наряду с профессиональной репутацией сыграло в его пользу, полагают обозреватели.

Политолог Рамунас Вильпишаускас, директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, так объяснил победу экономиста на выборах в комментарии балтийскому агентству BNS: «Основной причиной было отсутствие связей с конкретной партией. Может быть, голосов также добавил его спокойный стиль общения и поддержка Валдаса Адамкуса».

В своей предвыборной программе Науседа сделал акцент на борьбе за социальное равенство, усиление позиций среднего класса и его благосостояние, деолигархизацию. При этом новоизбранный президент придерживается весьма консервативных взглядов, отмечет DW: он критически высказывался об однополых браках, легализации марихуаны и слишком открытой миграционной политике.

Самые яркие заявления новоизбранного президента Литвы

1. Об Украине и России

«Я бы хотел быть дипломатом и использовать не такие выражения, которые использовались до сих пор [Даля Грибаускайте была одним из наиболее резких и последовательных критиков Кремля]. Но фундаментальные аспекты наших отношений с Россией и Беларусью будут зависеть от того, что происходит на территории Украины. Если ситуация останется прежней, то наладить отношения с нашими восточными соседями будет сложно. Мы видим в этой ситуации признаки агрессии по отношению к соседнему государству. И мы не можем с этим мириться», — заявление журналистам 26 мая, после второго тура выборов.

Фундаментальные аспекты наших отношений с Россией будут зависеть от того, что происходит на территории Украины

«Некоторые факты, особенно в 2014 году, не позволяют нам чувствовать себя очень спокойно — я имею в виду аннексию Крыма, конфликт в восточной Украине. И пока статус-кво остается таким, как он сейчас есть, действительно очень трудно рассматривать возможности драматического улучшения отношений с Россией», — в интервью Новой газете — Балтия.

«Полагаю, что связи с русскими людьми должны стать нашим важнейшим приоритетом, так как с этими людьми нам предстоит жить и тогда, когда срок полномочий нынешнего кремлевского руководителя закончится», — заявление в ходе избирательной кампании.

2. О возможных переговорах с Путиным

«Перед тем как говорить, мы должны декларировать принципы и не делать из них тряпку — в общении со странами, которые сегодня ведут себя агрессивно, где наблюдаются нарушения прав человека и которые не отвечают нашим представлениям о демократии. Но это наши соседи, если мы не отказываемся от наших принципов, можем пытаться говорить с ними — может, сначала начиная с низшего политического уровня, сначала говорить об экономическом и культурном сотрудничестве», — заявление в ходе президентских дебатов (вопрос был задан в свете визита в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд).

Мы должны декларировать принципы и не делать из них тряпку

«Я бы поехал [в Москву] только в том случае, если бы это не подняло вопрос о том, что наша политика [стран Балтии] по отношению к РФ меняется кардинально. Потому что сейчас, имея в виду то, что произошло в Украине, я не вижу возможностей для контактов на самом высоком политическом уровне», — в интервью Новой газете — Балтия.

3. О социализме и своих взглядах на экономику

«Во время учебы в университете в Литве я думал, что, быть может, можно искать третий путь, путь государственного социализма, вводя определенные элементы конкуренции. Но когда я приехал в Западную Германию, я увидел витрины, счастливых, раскованных людей, я сразу понял, что социализм как доктрина нежизнеспособен. И понял, что социализм никогда не будет жизнеспособным, как его не улучшай», — в одном из интервью литовским СМИ.

4. О намерении бороться с олигархами

«Олигархия опасна не только тем, что она перенимает определенный контроль над СМИ и начинает отчасти контролировать общественное сознание, но и тем, что старается вмешаться в политику и зачастую делает это брутальным и неприемлемым в демократическом обществе способом», — на пресс-конференции 27 мая после победы на выборах.

5. О сотрудничестве с НАТО

«Нам следует укреплять НАТО не только риторикой, но и брать на себя обязательства, поэтому процент расходов на оборону от ВВП не является просто статистической величиной», — заявление в ходе избирательной кампании.