Борцы с заводом АКБ объединяют силы в Брестской области 2 28.05.2019, 10:28

Активисты Бреста и района создали областное экологическое правозащитное общественное объединение «ЭкоБрест».

В воскресенье 26 мая прошло учредительное собрание Брестского областного экологического правозащитного общественного объединения «ЭкоБрест». Об этом «Брестской газете» сообщил его руководитель, правозащитник Роман Кисляк.

Основной целью деятельности ОО «ЭкоБрест» является помощь, поддержка и широкое привлечение общественности к решению экологических проблем, защита прав и свобод человека, зафиксированных в Конституции Беларуси и международных договорах Беларуси.

«Не всегда нас в кабинетах власти воспринимали как представителей общественности. Разрешение проблемы затягивается: аккумуляторный завод под Брестом не закрыт, несмотря на протесты жителей Бреста и Брестского района. Мы решили усилить свои возможности созданием общественного объединения. Мы рассчитываем на то, что жители Брестского региона поддержат нашу инициативу и присоединяется к объединению после его регистрации. Думаю, что наша организация будет достаточно массовой. Это будет еще один способ продемонстрировать властям, что нас, неравнодушных граждан, достаточно много», – пояснил Кисляк.