Росстат: Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду 8 28.05.2019, 10:32

У 48,2% семей в РФ нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования.

Почти половине российских семей (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, говорится в докладе Росстата, который оказался в распоряжении РБК. В прошлом году таких семей было 49,8%.

Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары длительной потребления (смартфон, мебель, стиральную машину, холодильник и др.), — молодые семьи (59,2%) и семьи, состоящие из неработающих пенсионеров (57,9%).

«Даже небольшой потребительский шок — например, пришел в негодность телевизор, стиральная машина или задержали зарплату — вынуждает людей экономить еще сильнее», — отметил научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Лишь 17% россиян заявили, что они ни на чем не экономят (в прошлом году таких респондентов было 24%), следует из исследования холдинга «Ромир», которое приводит РИА Новости.

«В этот раз еда не стала главной статьей экономии, как в предыдущие годы. Больше, чем на еде (24%), в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях — об этом заявили 29%», — отмечают исследователи.

На третьем месте по масштабам экономии находятся одежда и обувь (23%), далее следуют развлечения (22%, в прошлом году 6%), деликатесы (20%, ранее — 6%), алкоголь и сигареты (13%, ранее — 5%), рестораны (15%, ранее — 4%) и косметика (8%, ранее — 1%).

Результаты исследования закономерны и являются следствием непростой экономической ситуации в стране, отмечает президент «Ромира» Андрей Милехин: «Очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили граждан опять затянуть пояса».