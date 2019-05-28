Команда Зеленского запустила социальный проект для изменений в Украине 28.05.2019, 11:21

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Фото: Pavel Zmey/Reuters

К проекту может присоединиться каждый.

Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила социальный проект LIFT для внедрения изменений в стране, пишет nv.ua.

«Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель — объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие!» — рассказали инициаторы проекта.

Отмечается, что к социальному проекту может присоединиться каждый. На сайте есть опция выбора вакансий в госсекторе, а также возможность разместить идеи или презентовать продукт.

Идея должна быть полезна для страны и решать определенные проблемы в государстве, а продукт должен быть направлен на положительные изменения на государственном уровне.

Авторы проекта LIFT обещают честный и прозрачный отбор специалистов, а также отсутствие коррупционной или бюрократической составляющей при отборе.

Ранее представители команды Зеленского заявляли, что хотят создать так называемое «государство в смартфоне», оцифровав все бюрократические услуги и переведя их в электронный формат.

Напомним, 25 мая новоизбранный президент Украины выступил на форуме iforum в Киеве, где говорил об инновациях и развитии государства.