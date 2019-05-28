В России загорелся большой десантный корабль ВМФ
- 28.05.2019, 11:31
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Причины пожара не известны.
В России на борту большого десантного корабля «Митрофан Москаленко» ВМФ РФ вспыхнул пожар.
Об этом сообщил у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав соответствующее видео, передает nv.ua.
На нем видно, как над пришвартованным в порту Североморска судном поднимаются густые клубы черного дыма.
Причины пожара на данное время не известны. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.