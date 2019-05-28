закрыть
28 мая 2019, вторник, 12:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В России загорелся большой десантный корабль ВМФ

  • 28.05.2019, 11:31
  • 2,751

Причины пожара не известны.

В России на борту большого десантного корабля «Митрофан Москаленко» ВМФ РФ вспыхнул пожар.

Об этом сообщил у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав соответствующее видео, передает nv.ua.

На нем видно, как над пришвартованным в порту Североморска судном поднимаются густые клубы черного дыма.

Причины пожара на данное время не известны. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.


популярное за неделю

Мнение

Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции Дмитрий Растаев
Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников