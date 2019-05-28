На складах предприятий скопилось готовой продукции на 5 миллиардов рублей 3 28.05.2019, 11:30

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Наихудшая ситуация в Минске.

Общая сумма складских запасов белорусских предприятий на 1 мая составляет 5 миллиардов 27 миллионов рублей, сообщает Белстат. Это больше, чем было в прошлом году, передает «Белсат».

В прошлом году складские запасы составляли 63,7% среднемесячного объема производства предприятий. Сейчас — 65,2%.

Наихудшая ситуация наблюдается в Минске. На складах минских предприятий сохраняется почти месячный объем производства — 95%. Год назад этот показатель был 85,3%. Месяц назад – 91,2 %. После Минске идет Минская область (78% среднемесячного объема производства) и Брестчина (77,6%).

Наилучшая ситуация наблюдается в Гомельской области – там в мае уровень складских запасов немного превысил 40%. Но и в этом регионе за наблюдается рост запасов – год назад их было только 27,7% от общего производства.