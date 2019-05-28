Ученые выяснили, какую музыку слушают умные люди 28.05.2019, 12:07

Психолог изучила музыкальные вкусы 467 хорватских старшеклассников.

Есть ли связь между музыкальными предпочтениями человека и его IQ? Этим вопросом задалась аспирантка Оксфордского университета Брукса (Великобритания) Елена Рачевска. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, пишет «Нож».

Психолог изучила музыкальные вкусы 467 хорватских старшеклассников. Добровольцев также попросили пройти IQ-тест.

Участники с самым высоким коэффициентом интеллекта оказались любителями инструментальной музыки — эмбиент-электроники, джаза и классики.

Они также отметили, что любят анализировать композиции и ценят технику исполнения.

Ранее психологи Кембриджского университета совместно с коллегами из США установили связь между типом личности человека и его музыкальным вкусом.