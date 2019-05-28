В центре Минска оцепили здание Нацбанка 5 28.05.2019, 12:25

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Фото: Следственный комитет

Поступило сообщение о минировании.

Здание Нацбанка на Независимости, 20, оцепили, на месте работает ОМОН, выехали машины МЧС. Об этом tut.by сообщили читатели.

— На электронную почту нам поступило сообщение о минировании здания, сейчас проводится проверка, — сказали в пресс-службе Нацбанка.

Эвакуация работников при этом не проводилась, все находятся на своих местах.

В МЧС пояснили, что спасатели выехали по инструкции по взаимодействию с милицией.

В пресс-службе ГУВД получить оперативный комментарий не удалось.

Это не первое сообщение о минировании зданий в Минске за последние месяцы. Так, торговый центр «Галерея Минск» «минировали» 6 апреля. Во время проверки взрывных устройств не обнаружили, СК возбудил дело по факту ложного сообщения.

Ранее, 31 марта, из-за сообщений о минировании эвакуировали пассажиров железнодорожного вокзала, а также посетителей ТЦ «Галилео» и «Замок». Сообщения об опасности не подтвердились. Проверка заняла несколько часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч. 1 ст. 340 УК), которое поступило на электронную почту контакт-центра Белорусской железной дороги.