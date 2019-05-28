Сергей Петрухин: Многое зависит только от нас 2 28.05.2019, 12:33

Сергей Петрухин

Завершает работу комиссия по приему брестского завода АКБ в эксплуатацию.

Народный блогер и один из противников строительство аккумуляторного завода в Бресте Сергей Петрухин cообщил в «Фейсбуке», что завершает работу комиссия по приему брестского завода АКБ в эксплуатацию. Блогер считает, что закончит ли работу комиссия - зависит только от жителей Бреста.

«Вот и настал еще один рубеж..

Несмотря на почти полтора года многокилограммовой переписки с государственными органами об обнаруженных нарушениях, начиная с момента принятия решения о строительстве в СЭЗ, проведения процедуры общественных обсуждений и многого другого, а также упорного нежелание местных и не только властей разрешить ситуацию, сложившуюся вокруг этого завода, жесткие репрессии в отношении активных людей, несмотря на все это...

28.05 завершает работу комиссия по приемке завода "АйПауэр" в эксплуатацию!

А вот завершит ли - это зависит во многом от нас!

За время проведения пуско-наладочных работ мы зафиксировали не только очередные многочисленные нарушения, но и уже последствия работы свинцового завода:

- белый кислотно-свинцовый дым из труб ночью!!!, вызывающий першение в горле и приступ кашля

- гибель воробья на территории завода

- "ржавую" траву вокруг предприятия за 2-3 недели выбросов и две усохшие березки

- регулярные работы на вентоборудовании, которые должны были быть завершены еще до начала пуско-наладочных работ!!!

- работы с суперфильтром- приклеивание уплотнителя на "герметик-клей"

- жуткий гул венттруб во время работы компрессора, свидетельствующий о неправильности расчетов

- незаконное (по нашему мнению) перемещение готовых аккумуляторов между заводами Лемешевского и выпуск продукции без разрешения

- отсутствие контроля за суммарным количеством лимитированных опасных выбросов в атмосферу

Список этот можно будет продолжать до бесконечности, если мы промолчим и своим бездействием разрешим нас травить!!!

Теперь уже никаких сомнений нет - травить!

Наспланируют медленно, по ночам, когда все контролирующие службы спят и невозможно осуществить забор проб воздуха, травить!!!», - написал Сергей Петрухин.