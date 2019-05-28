Дамоклов меч над Россией: чего ждать от новых санкций США 1 Сергей Гландин, «Форбс»

28.05.2019, 12:38

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Конгрессмены установили «болевые точки» кремлевского режима и российской экономики.

Суверенный госдолг не стал объектом потенциальных санкций по закону CAATSA, но в нынешнем и будущих аналогичных законопроектах дамоклов меч занесен именно над ним. Ужесточат западные банки и контроль за счетами россиян

На прошлой неделе в Конгрессе США подготовили новый проект санкций против России. Он объединяет в себе элементы из ранее внесенных законопроектов DASKA и DETER. Принятие подобных законов против России при первом рассмотрении — это попытка сесть в ушедший поезд. Ведь если бы в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, опубликованном в середине апреля, был бы четко установлен сговор России во время выборов в США, то все законы вроде DETER-1, DETER-2, DASKA-1, DASKA-2 могли бы «пролететь» обе палаты парламента.

Но так как однозначных доказательств в расследовании представлено не было, Россия ушла с первого плана и внутренней, и внешней повестки США. Тем более что Вашингтон теперь более занят торговой войной с Китаем. Может даже возникнуть ощущение, что на время у всех американских санкционных законопроектов против России будут возникать трудности с прохождением.

При этом не будем забывать, что представленный на общественное рассмотрение черновик проекта — результат демократического процесса. В долгом ящике Конгресса находятся как минимум 7 подобных проектов. Это не последняя инициатива законодателей, подобные проекты еще будут вноситься. И не исключено, что его настоящая цель — это сигнал российским властям: «Остерегайтесь: еще раз вмешаетесь в наши выборы (вы, ваши пригожины или иные граждане), будут вам финансовые санкции высшего уровня».

С грамматической точки зрения этот черновик — трезво-выверенный документ и проект без популизма. Например, статья 701 DASKA-2 требовала обязать Госдеп объявить Россию страной-спонсором терроризма. В этом черновом проекте такого требования нет.

Напомню, что в принятом в середине 2017 года законе CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») четко была задана цель бороться с противниками, врагами и прочими неприятностями с помощью санкций. Но жизнь идет вперед, и любой даже самый совершенный закон не может покрыть все многообразие проблем и вопросов. А в законодательной практике США довольно редко вносятся изменения в уже действующие законы. Проще разработать и принять новый проект.

Суверенный госдолг не выступает объектом потенциальных санкций согласно закону CAATSA, поэтому предмет нынешнего и будущих аналогичных законопроектов — занести дамоклов меч именно над государственным долгом России.

При этом не следует забывать, что составленный «Кремлевский доклад» (в силу статьи 241 упомянутого ранее американского закона) состоял из 5 частей и был более чем наполовину секретным. В трех неизвестных широкой публике частях этого доклада, направленного 29 января 2018 года в Конгресс США, речь шла как раз о последствиях для российской экономики от введения санкций в различных областях, а также последствиях для государственных и окологосударственных корпораций и банков.

Конгрессмены же знают о содержании конфиденциальной части «Кремлевского доклада». Из нее они, видимо, и установили «болевые точки» российского правящего режима и российской экономики. К таковым относятся: государственный долг, крупнейшие банки, остающийся пока лишь под секторальными санкциями «Ростех» Сергея Чемезова, крупные проекты в нефтегазовой сфере, а также очевидные даже в США коррупционные схемы российской правящей элиты.

Что важно и осталось за скобками? Согласно статье 5 нового проекта санкций против России за вмешательство в американские выборы, Управлению Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, финразведка) поручено сформировать и довести до сведения финансово-кредитных учреждений «Предостережение о выявлении доходов от российской коррупции» (Advisory). Такие предостережения Минфина являются истиной в последней инстанции для западных банков. Как следует из текста статьи 5 и из обычной практики FinCen (предостережения в отношении выявлений незаконной перевалки грузов в открытом море в нарушение санкций против Северной Кореи, схемы отмывания денег латиноамериканскими наркокартелями и т. д.), деловое сообщество и банки получат примеры традиционных схем отмывания средств, полученных от коррупции в нашей стране, а также методики по их выявлению и пресечению. Также обычно такие предостережения сопровождаются наглядными схемами и примерами из практики с упоминанием имен замешанных лиц, их компаний и банков. В результате западные банки в очередной раз ужесточат проверки своих клиентов — российских PEP (politically exposed persons, или «политически значимых персон») и их родственников — и не исключена очередная волна закрытия счетов.

Это не относится к сути законопроекта, но в его тексте дважды приводится несуществующий у нас в стране Promsyvabank. Клерки американских депутатов тоже не отличаются внимательностью к деталям. Видимо, имелся в виду оборонный Промсвязьбанк.

Подводя итог, замечу, что данный законопроект может быть не принят, а даже в принятом виде фактически не будет полностью исполняться президентом США, Минфином и другими органами власти. Однако в этой «войне» законопроектов Россия не может разработать ничего сопоставимого с США: ни обновить уже принятые законы, ни ввести ответные антиамериканские санкции соразмерной силы и масштаба. И красноречивее всего об этом свидетельствует холодная, объективная статистика: США — это 24% от мирового ВВП, а Россия — микроскопические 1,8%.

Сергей Гландин, «Форбс»