Что будет с вашим организмом, если не употреблять алкоголь 28 дней 16 28.05.2019, 12:50

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Подробная хронология изменений.

Cайт Bigpicture рассказал, что будет с организмом человека, если он откажется от употребления спиртного на 28 дней.

Первая неделя

Вы удивитесь, но уже в первую неделю отказа от алкоголя у вас значительно улучшится аппетит. Если раньше вместо еды вы могли выпить бокал пива, то сейчас отдадите предпочтение чему-то сытному и, как правило, сладкому.

Кстати, привычка заменять еду спиртным является одним из 9 признаков алкоголизма. Не стоит доводить себя до этой стадии.

Кроме того, уже скоро вы заметите, как улучшится качество вашего сна. Правда, первые несколько дней придется непросто… Те, кто привык засыпать, «приняв на душу», будут мучиться от головных болей, бессонницы и тревожности. Так организм реагирует на происходящие перемены.

Вторая неделя

Уже со второй недели начнется медленное очищение печени, ведь, как известно, во время употребления спиртного ее клетки постепенно разрушаются, образуя на поверхности своего рода рубцы. К счастью, этот орган можно восстановить, но данный процесс займет довольно много времени.

Вернее, длительность восстановительного периода напрямую зависит от того, как долго и часто человек пил до этого. Если он не слишком увлекался алкоголем, очищение пройдет гораздо быстрее.

Женщинам особенно следует обратить внимание на этот приятный момент, ведь вместе с печенью очищается и их кожа. Кроме того, уже на второй неделе улучшится кровообращение, пищеварение и нормализуется работа ЖКТ.

Третья неделя

Уже на третью неделю без спиртного вы начнете замечать внешние признаки улучшения здоровья. Исчезнут темные круги под глазами, пройдут синяки и отечность на лице, станут светлее зубы.

Кстати, что касается зубов. После 20-дневного отказа от алкоголя зубная эмаль станет гораздо крепче благодаря нормализации слюноотделения.

Четвертая неделя

На четвертую неделю произойдет самое приятное для девушек — они заметят заметное уменьшение веса. Всего за этот месяц, всего лишь отказавшись от спиртного, можно похудеть примерно на 4-6 кг.

У вас нормализуется кровяное давление, что поможет предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.