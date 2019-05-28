Профсоюз РЭП встал на защиту сотрудниц «Бобруйскмолоко» 1 28.05.2019, 12:59

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Предприятие «Бобруйскмолоко» обвинило работников в пропаже 122 тонн сырья.

Спустя год после инвентаризации предприятие пытается взыскать с работников, большая часть из которых уже бывшие, более 137 тысяч рублей. Руководство «Бобруйскмолоко» подало сразу два иска о привлечении к материальной ответственности, пишет praca-by.info.

После инвентаризации в мае прошлого года обнаружилась пропажа 122 тонн молока. Позже выявилось, что приблизительно в тот же период времени произошла другая ситуация — часть молока скисла, но из него выпустили творог, который тоже скис и его пришлось утилизировать. Наниматель говорит, что работники не обеспечили должного контроля и соблюдения техпроцесса.

По словам работников, когда производилась инвентаризация некоторых из них даже не вызывали и не сообщали им что она проходит. Хотя с точки зрения закона, присутствие материально ответственных лиц — обязательно условие.

В профсоюз РЭП обратились две сотрудницы «Бобруйскмолоко» Юлия Трускова и Наталья Манетова. Их интересы в суде представляет юрист Александр Хамратов:

– Двух бобруйчанок, которые обратились в наш профсоюз, пытаются привлечь к ответственности сразу по двум искам. Обе женщины мастера в цеху и у них физически не было доступа к молоку. Они только следили за технологическим процессом и автоматикой на предприятии. У них заключен договор об индивидуальной материальной ответственности. Это очень интересно — потому что это ситуация, когда наниматель должен индивидуально по каждому работнику доказывать его виновность. Если бы ответственность была коллективная — наниматель просто взял бы всю сумму поделил равно между работниками на пропорционально отработанное время. Индивидуальная ответственность в данном случае предполагает что наниматель передал под роспись каждому работнику определенное количество молока. Это должно быть как-то зафиксировано, но фактически никто этим не занимался. Стоит отметить, что в суде представители завода абсолютно не подготовлены и не могут сформулировать свои позиции. На самый главный вопрос, куда же делось 122 тонны молока каждый из руководителей «Бобруйскмолоко» отвечал по-разному. В вину работникам ставят общие формулировки из должностной инструкции, где указано, что они обязаны следить за вверенным имуществом, обеспечивать его сохранность.

Когда была обнаружена недостача, некоторым работникам предложили уволиться по собственному желанию.

– Работники и судья неоднократно сами спрашивали директора предприятия, почему вы нас уволили, подписали обходные листы и таким образом подтвердили отсутствие претензий. Я задал вопрос директору – ведется ли учет пропорционального количества молока и выпущенной из него продукции и соответствует ли поступившее сырьё выпущенному количеству творога и прочих продуктов. На что директор ответил — да, у нас никаких претензий по количеству выпущенной продукции нет. Но по бумагам молоко у нас исчезло — его и хотим компенсировать, - рассказывает Александр Хамратов.

После нескольких заседаний судья назначила проведение бухгалтерской экспертизы на предмет правильности и соответствия закону проведенной инвентаризации.

В процессе судебных разбирательство о пропавшем молоке на работников подали новый иск.

– Не смотря на то, что часть молока скисла, было решено сделать из него творог, который после проверки лабораторией завода якобы соответствовал санитарным нормам. Творог направили на реализацию и хранение – в это время он скис. Конечно, его забраковали и уничтожили. Руководство предприятия также считает, что виноваты мастера цехов. И ещё почему-то также привлечен водитель-экспедитор. Наниматель пока так и не указал, какая конкретно сумма взыскивается с каждого работника. На сегодня не имеется никаких законных поводов для удовлетворения данного иска, - отметил юрист РЭП.