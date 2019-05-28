закрыть
28 мая 2019, вторник, 14:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Роскосмос» назвал сумму убытков за девять лет из-за аварий ракет

8
  • 28.05.2019, 13:08
  • 2,595

Примерно треть суммы не возмещена из-за того, что аварийные пуски не были застрахованы.

В период с 2010 по 2018 год произошло 11 аварийных пусков космической техники, ущерб России от этих аварий превысил 35 миллиардов российских рублей ($5 миллионов 417 тысяч, - прим.), сообщает РБК Об этом говорится в документации «Роскосмоса», подготовленной к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в космической отрасли на период с 2012-го по 2021 год.

Проект постановления и документация к нему опубликованы во вторник на федеральном портале проектов правовых актов.

Часть средств удалось вернуть за счет страхования. Примерно треть суммы не возмещена из-за того, что аварийные пуски не были застрахованы.


популярное за неделю

Мнение

Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции Дмитрий Растаев
Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников