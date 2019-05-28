«Роскосмос» назвал сумму убытков за девять лет из-за аварий ракет 8 28.05.2019, 13:08

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Примерно треть суммы не возмещена из-за того, что аварийные пуски не были застрахованы.

В период с 2010 по 2018 год произошло 11 аварийных пусков космической техники, ущерб России от этих аварий превысил 35 миллиардов российских рублей ($5 миллионов 417 тысяч, - прим.), сообщает РБК Об этом говорится в документации «Роскосмоса», подготовленной к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в космической отрасли на период с 2012-го по 2021 год.

Проект постановления и документация к нему опубликованы во вторник на федеральном портале проектов правовых актов.

Часть средств удалось вернуть за счет страхования. Примерно треть суммы не возмещена из-за того, что аварийные пуски не были застрахованы.