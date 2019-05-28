США покинули Конференцию по разоружению из-за Венесуэлы 28.05.2019, 13:55

Роберт Вуд

Фото: AFP

В соответствии с принципом ротации, Венесуэла приняла на себя роль председателя в этом форуме.

США покинули Конференцию по разоружению в знак протеста против перехода к Венесуэле председательства в этом форуме, который поддерживается ООН, сообщает «Голос Америки».

В прошлом году США поступили так же, когда председателем конференции стала Сирия.

«Мы должны попытаться сделать все, чтобы подобные государства не председательствовали в международных органах», – заявил журналистам посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд, после того как он покинул сессию в Женеве.

«Представитель временного президента Хуана Гуайдо должен присутствовать здесь, должен сидеть в этом кресле прямо сейчас. Бывший режим Николаса Мадуро, фактически, мертв, они просто не хотят сложить полномочия», – добавил Вуд.

Мадуро сохраняет контроль над государственными институтами Венесуэлы.