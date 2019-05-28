Татьяна Северинец: Зачем мне смотреть на завсегдатая VIP-ложи на «Славянском базаре»? 1 28.05.2019, 13:52

Татьяна Северинец

Что делать учителям, с которых собирают деньги на финансирование музыкального мероприятия.

В СМИ появилась информация о том, что витебских учителей заставляют выкупать билеты на мероприятия «Славянского базара».

За комментарием сайт Charter97.org обратился к учителю с многолетним стажем, координатору оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяне Северинец:

- Перед отделами образования поставлена задача: обеспечить полные трибуны счастливых витеблян на «Славянском базаре». Кто будет разбираться – сидят там учителя или кто-то другой?

А кто у нас самый послушный? Кто сразу берет под козырек? Конечно же – бедные мои коллеги учителя…

Я знаю, что на сегодняшний день каждая школа в Витебске решает вопрос со «Славянским базаром» по-своему.

Кто-то говорит: мы просто награждаем лучших учителей билетами на концерт. Другие не «заморачиваются» и вывешивают объявления: сдать в обязательном порядке по 20 рублей с учителя. Самое смешное, что в некоторых школах, уже сдав деньги, учителя потом спрашивают: а куда и на что это пойдет? К сожалению, это факт: учителя просто берут и выкладывают из своего кармана 20 рублей (или другие суммы, которые назначит администрация), предпочитая не выяснять, что происходит.

Конечно, все это профанация. Ну не умеют у нас власти так работать с людьми, чтобы они сами решали, куда им пойти и какие билеты купить. Коммунистические, плановые подходы продолжаются. Это просто какое-то дежавю: на официальные мероприятия приходить по разнарядке, быть как все, кричать «ура!», делать счастливые глаза и так далее.

Никогда, начиная с 1994 года, я как учитель не сдавала деньги: ни в «фонд мира», ни на выписывание официозных газет, ни на какие-то субботники. Никогда я не разрешала этой власти высчитывать деньги с моего личного счета.

- Что вы посоветуете делать учителям, у которых требуют деньги на «Славянский базар»?

- Я бы посоветовала сделать большие глаза и сказать: «Вы что? На что я буду деньги сдавать?».

И я не хочу смотреть на этого многолетнего «открывателя» торжественный части «Славянского базара», который будет потом сидеть в VIP-ложе. Глаза мои бы его не видели!