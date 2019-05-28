Гандбольный клуб БГК им. Мешкова подписал контракт с испанским тренером 28.05.2019, 14:05

Рауль Алонсо

Контракт расчитан на два года.

Испанский специалист Рауль Алонсо назначен главным тренером БГК им. Мешкова. Контракт рассчитан на два года, сообщает «Прессбол».

До прихода в БГК Рауль работал помощником главного тренера в немецком "Киле", в составе которого дважды становился победителем Лиги чемпионов (2010, 2012), а также четырехкратным победителем чемпионата Германии (2010, 2012, 2013, 2014), трехкратным обладателем Кубка страны (2011, 2012, 2013) и дважды — Суперкубка (2012, 2014).

Нынешний сезон Алонсо начал помощником главного тренера БГК им. Мешкова, с апреля 2019 года был исполняющим обязанности главного тренера мешковцев.

Рауль Алонсо владеет тремя языками, имеет высшее образование и обладает высшей тренерской лицензией EHF Master Coach-Licence (European level), — информирует офсайт мешковцев.