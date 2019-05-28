Марюс Лауринавичюс: Науседа не раз заявлял о принципиальной позиции по отношению к Лукашенко 2 28.05.2019, 13:18

Марюс Лауринавичюс

Фото: DELFI

Политика Литвы по отношению к авторитарному режиму будет основываться на приоритете демократических ценностей.

Об этом сайту Charter97.org заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс, комментируя избрание Гитанаса Науседы президентом Литвы.

- Как вы оценивает результаты президентских выборов в Литве? О чем говорит победа Науседы?

- В Литве доминирует мнение о том, что существенной разницы между двумя кандидатами второго тура не было. Поэтому резкого противостояния двух электоральных групп не наблюдалось. Хотя и разрыв во втором туре между кандидатами был довольно большой, но такого настроения в обществе, что кто-то победил, а кто-то проиграл, не чувствуется.

Даже те, кто голосовал за Ингриду Шимоните, остались довольными, потому что на выборах победил проевропейский кандидат, который придерживается ценностей, важных для большинства литовских граждан.

Можно утверждать, что в литовском обществе сейчас преобладает оптимизм насчет новоизбранного президента, каких-то негативных настроений даже у тех, кто голосовал за оппонента Гитанаса Науседы, не прослеживается.

Думаю, что главный результат и главная черта этой победы – это рост политического оптимизма в стране.

- Какой может быть политика новоизбранного президента в отношении Беларуси? Сохранит ли он принципиальные позиции своей предшественницы по отношению к режиму Лукашенко?

- Здесь нужно говорить о двух разных позициях Дали Грибаускайте, которая начала свою первую каденцию с того, что пыталась выстраивать отношения с режимом Лукашенко. Но это не получилось – и политика Литвы поменялась, и в дальнейшем все время оставалась принципиальной.

Насчет Гитанаса Науседы хочу отметить: нет никаких обстоятельств, которые бы говорили о том, что новоизбранный президент Литвы поменял бы каким-то образом политику по отношению к белорусскому режиму.

Во всех дебатах, на которых поднимался этот вопрос, он высказывался так же принципиально по отношению к режиму Лукашенко. Поэтому есть все основания полагать, что он будет продолжать такую же принципиальную политику. Каких-то кардинальных изменений я бы не ожидал.

- А в отношении позиции Литвы по БелАЭС?

- Насколько можно судить по высказываниям самого новоизбранного президента, принципиальная позиция в этом вопросе неизбежна, и политика Литвы останется такой же, как и была.