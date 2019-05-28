Вакарчук: «Голос» не будет объединяться с «брендами» 28.05.2019, 14:26

Святослав Вакарчук

Фото: УНИАН

Лидер украинской партии заявил, что их команду интересуют люди, а не бренды.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук у себя в Twitter сообщил, что его политсила не будет объединяться с другими партиями, которые он назвал "политическими брендами", пишет liga.net.

"Кое-кто пытается без нас наш женить. Партия "Голос" не объединяется с политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды", – написал он.

"Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами", – добавил Вакарчук.

Ранее "Голос" назвал десять требований к тем, кто захочет войти в их избирательный список, чтобы попасть в Раду по итогам предстоящих внеочередных выборов.