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Доллар подорожал на торгах в Минске

  • 28.05.2019, 14:56

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 28 мая евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0018 и стоит Br2,0797 за $1 (на торгах 27 мая - Br2,0779 за $1).

Евро подешевел на Br0,0004 до Br2,3262 за 1 евро (на торгах 27 мая - Br2,3266 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0021 и составляет Br3,2221 за 100 российских рублей (27 мая - Br3,2242 за 100 российских рублей).


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