Родители погибшего офицера ГАИ: В суицид не верим, настаиваем на эксгумации 28.05.2019, 15:20

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ФОТО: АЛЕКСАНДР РУЖЕЧКА

Версия СК вызывает много вопросов.

В редакцию «Белсата» обратился отец погибшего лейтенанта ГАИ из Могилева Евгения Потаповичa. Мужчина заявил, что не верит в версию Следственного комитета о суициде сына, требует проведения эксгумации тела и независимой экспертизы.

Владимир Потапович сам прослужил в ГАИ 20 лет и в прошлом году ушел в отставку в звании капитана милиции. Евгений захотел пойти по стопам отца, поэтому решил выучиться на милиционера в Могилевском институте МВД. По словам Владимира, сыну очень нравилась его работа.

«Я не верю в версию о суициде, так как, во-первых, на фотоснимке, который был опубликован, видимые повреждения в нижней части живота и явно видно, что порезано белье и есть ножевая рана. Во-вторых, сын был обеспечен финансово, имел квартиру, жил с девушкой адекватной, недавно ездил знакомиться с родственниками - там хорошая семья. Причин совершать самоубийство у него не было. Ни психологических, ни каких-то других. Человек стремился жить», - говорит Владимир.

«Я хотел бы, чтобы сделали эксгумацию, чтобы независимые эксперты посмотрели, есть ли повреждения в нижней части туловища или только огнестрельное. Чтобы это сделали, пока тело не начало разлагаться, понимаете? Я настаиваю».

На вопрос, возникали ли у Евгения конфликты на службе, отец говорит:

«Иногда случаются служебные ситуации, но любые сложности решаются на месте. Женя, правда, жаловался, что некомплект сейчас в ГАИ, большая загруженность. Часто оставался после смены разбираться с материалами».

«Какие-то маленькие долги у сына были, возможно. Я работаю на пенсии, поэтому мог помогать. Иногда он просил по 30, по 50 рублей ... Но ничего серьезного, тем более уголовного не было», - говорит Владимир Потапович.

Что касается дров и жидкости для розжига, которые перед смертью приобретал Евгений, отец вспоминает:

«Они собирались некоего друга из армии встречать, вроде на шашлыки поехать за город».

Мать Потапович: «Нас не пустили в морг посмотреть на сына»

Родители Потаповича не живут вместе. Но мать Ольга Павловна также считает, что необходима эксгумация тела Евгения.

«Это был не суицид, ни в коем случае! Он имел все: квартиру трехкомнатную, машину, дачу, планы на будущее. С девушкой все было прекрасно, они собирались расписываться. Ну какой тут может быть суицид? Получается очень странно: похоронили Женю мгновенно, причем хоронили, как героя, который погиб при исполнении», - говорит она.

Что касается версий гибели, мать милиционера теряется в догадках: «Возможно, он остановил какую-то «неправильную» машину, то ли с трупом, то ли с наркотиками...»

Ольга вспоминает, что спрашивала у сына, возникают ли у него какие-то проблемы на работе, но тот отрицал и говорил, что все хорошо.

«А в прошлом году у него один из лучших друзей погиб, Валерия Калькис, застрелился в лесу под Брестом после спора с девушкой. Он Жене как брат был... Они все были ГАИшниками, учились вместе. После этого Женя пришел ко мне и засомневался: «Мама, может быть, так что он из-за девушки застрелился?» Нет, говорю, не думаю.

Почувствовала что-то неладное, и спрашиваю: «Куда вы влезли, дети?» А он сразу засуетился: «Никуда, мама, никуда». А потом сказал: «Я за своего брата отомщу». Возможно, это все какая-то цепочка»

В этом году в марте Ольга Павловна столкнулась с странным поведением сына. По ее словам, ноутбук Евгений обычно оставлял в своей комнате. Но однажды она пришла в квартиру, где сын жил с девушкой и увидела, что тот быстро закрывает экран и уходит на улицу, держа ноутбук в руках. Через некоторое время вернулся уже без компьютера. «Я спросила, где он, а сын только двумя руками за голову схватился».

Примерно в тот же период Евгений спросил у матери и бабушки «За что вы все меня так ненавидите?».

«Я до сих пор не поняла, что сын имел в виду», - говорит Ольга.

«На похоронах коллеги сына сказали, что среди вещей, найденных рядом с трупом, была обгоревшая зеленая зажигалка. Мобильный телефон нашли позже и он также был обгоревший», - добавляет мать.

Девушка Потапович: «Cуицидa быть не могло»

«В версию о суициде не верю, так как такого в принципе быть не могло. Не было никаких оснований», - говорит Юлия, девушка погибшего лейтенанта.

Она утверждает, что перед смертью Евгения в их отношениях все было отлично:

«Все стало гораздо лучше. Мы решили жить вместе и 2 апреля съехались».

Юлия также отмечает, что в семье были хорошие отношения - они понравились родителям друг друга.

На вопрос, зачем Евгений приобретал дрова и жидкость для розжига, Юлия говорит: «Они с друзьями планировали собраться, но еще не было известно, куда точно, с кем именно».

По ее словам, о проблемах на работе Потапович никогда не рассказывал, но обычно он всегда работал с напарниками (их было несколько, они менялись). Почему 16 мая Евгений вышел на смену один и почему оказался в городе без авто, девушка не знает.