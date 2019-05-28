На Урале нашли крупнейший изумруд за 30 лет 1 28.05.2019, 15:33

Фото: e1.ru

Стоимость драгоценного камня составляет около $500 тысяч.

В Свердловской области РФ шахтеры добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг. Об этом сообщается на сайте Мариинского прииска во вторник, 28 мая, пишет korrespondent.net.

"Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: изумруд весом более двух килограмм был обнаружен в 1990 году. С тех пор самым большим (1,54 кг) был камень, найденный в 2018 году", – говорится в сообщении.

Сообщается, что работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории – "зеленый", по сорту – к третьей в связи с наличием природных трещин.Бригаде рабочих, нашедших уникальный камень, будет выписана премия.

Фото: e1.ru

Стоимость драгоценного камня вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн российских рублей (около $500 тысяч – ред.).

Известно, что находкой уже заинтересовались покупатели.

"Изумруд был найден в мае. О стоимости самого изумруда говорить не можем - его уже покупают вместе с россыпью", – отметили в пресс-службе прииска.

Точно неизвестно, кто является покупателем, однако это не российский Гохран, который имеет приоритетное право скупать камни и самородки у добывающих компаний.

Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысяч тонн руды, а также добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.