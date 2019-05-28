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Мастерство перевода: как выглядит англоязычная версия березинской районки

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  • 28.05.2019, 15:49
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Тот случай, когда лучше никак, чем так.

Сайт районной газеты «Бярэзінская панарама» предлагает своим читателям на выбор три языковые версии: белорусскую, русскую и английскую. Особенности перевода публикаций на последнюю заметили журналисты «Еврорадио».

Выглядит это, как смесь английских и белорусских слов в латинской транслитерации, с вкраплениями белорусской буквы «ў».

Пример оригинального подхода к языковым версиям сайта от березинской районки не единственный. Например, сайт правительства страны месяцами не обновляет страницы на белорусском и английском языках.


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