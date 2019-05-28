Названа одна из первых стран, которую посетит Зеленский 1 28.05.2019, 15:53

2,537

ФОТО: REUTERS

Заместитель главы АП Украины поделился первыми планами визитов нового президента.

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что Германия будет одной из первых стран, которые посетит президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал "Укринформу" после визита в Германию.

"Я встретился с госсекретарем министерства иностранных дел и со своим коллегой - советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель. Обсудили, как дать новый старт Минскому процессу, а также вопросы двустороннего сотрудничества", - рассказал Пристайко.

Он отметил, что такие встречи стали результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского с канцлером в прошлую пятницу.

"Действительно, это была хорошая качественная беседа, продолжительная, во время которой мы обсудили инициативы, которые сейчас есть у президента Зеленского. Именно для того чтобы развить их в практическом русле, я был отправлен сюда. Это как раз часть договоренности двух лидеров, что советники встретятся в ближайшее время", - повторил заместитель главы АП.

Он заверил, что Германия "безусловно будет одной из первых стран", которые посетит с визитом новый президент. Дата визита пока еще не согласована, их график на ближайшую перспективу сейчас разрабатывают.

Пристайко не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора по телефону между Зеленским и Меркель канцлер сообщила ему, о чем говорилось в разговоре с Путиным. "Давно достигнута договоренность, что ничего об Украине без Украины", - подчеркнул он.