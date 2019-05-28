«С карточки списали в три раза больше денег, чем стоит талон» 5 28.05.2019, 15:54

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Оплата проезда по банковским картам в трамвае оказалась с подвохом.

Возможность расплатиться за проезд в трамвае (пока одного маршрута) бесконтактной банковской картой или смартфоном появилась в Минске меньше недели назад. В редакцию tut.by написала пассажир, с карточки которой списали в три раза больше денег, чем стоит талон. Журналисты узнали у разработчиков системы оплаты, с чем это может быть связано.

— Сняли 1,90 рубля вместо 60 копеек. Потом в трамвай зашла контролер — сказала, что у меня оплачена только одна поездка. Как так вышло? — удивляется Виктория.

На горячую линию, которая указана в памятках в транспорте, девушка не смогла дозвониться. В киосках «Минсктранса» снова направляли к памяткам.

Систему оплаты проезда для Минска разрабатывает компания IBA. Директор технического отделения IBA Group Вадим Смотряев объяснил, с чем может быть связана ситуация, описанная пассажиром.

— Раз списали 1,90 рубля — значит, до трамвая, где билеты по 60 копеек, пассажир дважды оплачивал бесконтактной картой проезд в метро — там билет стоит 65 копеек. Система оплаты проезда сейчас единая — что для метро, что для трамвая. Есть механизм агрегации — объединения нескольких поездок в одну финансовую транзакцию, вот он и сработал. Информация про агрегирование есть в системе paybycard.by. Там все расписано: как объединяется оплата за поездки. Кроме того, пассажиры могут отслеживать списания в личном кабинете на сайте. Если возникает непонятная ситуация, можно написать нам через личный кабинет. У нас есть и кол-центр, где мы фиксируем обращения.

По словам Вадима Смотряева, после внедрения системы оплаты «по безналу» в трамваях жалоб практически нет.

— С четверга, когда появилась эта услуга, было уже несколько тысяч транзакций. Это хороший показатель. Если такое всего на одном маршруте, то насколько это будет востребовано, если внедрить возможность оплаты «по безналу» на всех маршрутах Минска?

Вадим Смотряев напомнил: как в метро, так и в трамваях можно оплачивать билет за попутчика.

— Если человек приложил раз банковскую карточку к валидатору и появилась надпись оплачено, то стоит ему приложить во второй раз — спишут деньги за билет для второго человека. Так можно оплатить проезд за пятерых, но в трамваях этот параметр пока тестируется — посмотрим, в каком виде он останется.