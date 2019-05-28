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В Москву на встречу с Лавровым вновь приехали талибы

  • 28.05.2019, 16:01
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Фото: TASS

Среди делегации, прибывшей в РФ, не было официальных представителей афганских властей.

В Москве во вторник состоялся очередной раунд переговоров о мирном урегулировании в Афганистане с участием представителей радикального движения "Талибан", признанного в России террористической организацией и запрещенного, сообщает "Радио Свобода".

Делегацию талибов из 14 человек возглавил мулла Барадар Ахунд. Ее партнерами по переговорам стали видные афганские старейшины и политики, включая бывшего президента Хамида Карзая. Среди них, однако, не было официальных представителей афганских властей, поскольку талибы не согласны на прямые переговоры с ними.

Во встрече принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, который призвал к полному выводу иностранных войск из Афганистана.

Талибы настаивают на том же самом. Их представитель во вторник заявил, что на переговорах с США, которые идут в Катаре, обсуждаются сроки возможного вывода американских войск из Афганистана. Талибы заявляют, что надеются на достижение соглашения во время следующего раунда переговоров.

Представитель делегации "Талибана" в Москве заявил, что ее члены ранее провели частную встречу с Лавровым и планируют встретиться с другими официальными лицами.

Это третий визит делегации талибов в Москву, предыдущие раунды переговоров прошли в феврале и ноябре.


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