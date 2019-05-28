Почему «БелДжи» не суждено оправдать надежды Лукашенко 9 28.05.2019, 16:15

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Куда подевались минимум 35 тысяч автомобилей в год?

На открытии нового завода СЗАО «БелДжи» в ноябре 2017-го Лукашенко говорил о заинтересованности государства в том, чтобы «как можно больше белорусов покупали отечественные автомобили». А также об увеличении мощности производства, сообщает «Салiдарнасць».

— Мы будем увеличивать мощность в два раза. Думаю, что 60 тысяч автомобилей мы продадим и пойдем на 120 тысяч. Хочу, чтобы это предприятие было рентабельным. В противном случае получится игрушка, ваша и моя, на которую будем смотреть, радоваться и продавать 10 тысяч автомобилей в год, не имея дохода на этом предприятии. Для выхода на рентабельность необходимо реализовывать минимум 35 тысяч автомобилей в год.

В январе 2018-го эксперты достаточно осторожно оценили планы Лукашенко на продажу 60 тысяч авто в год, объясняя это тем, что у того же Geely Atlas на белорусском рынке есть серьезные соперники — от новых KIA и Nissan, до BMW и Audi с пробегом.

— Продажи Geely Atlas будут «зависеть от популярности марки и от того, кто станет заниматься ее продвижением. Все зависит от того, как маркетинг разовьет лояльность к марке. Это процесс непростой, но этого можно за год-два добиться, — объянял тогда автоэксперт, учредитель «Кейджи Импэкс» Андрей Гинзбург.

Как «БелДжи» за год потерял 10 тысяч автомобилей

В начале 2018-го власти аносировали выпуск 15 435 автомобилей Geely. Отметим, что на открытии завод под Борисосвом, вице-премьер Владимир Семашко говорил о 25 тысячах автомобилей к концу 2018-го.

В ноябре того же года и.о. гендиректора предприятия Геннадий Свидерский поставил новую задачу — в 2019-м выпустить 25 000 автомобилей. И тут же удивил прессу предварительными итогами работы завода в январе-ноябре 2018-го: более 5 400 авто.

Новые планы. Не столь радужные

По данным Геннадия Свидерского, с открытием завода и пуском серийного производства выпущено более 15 000 автомобилей Geely, половина из которых была поставлена в Россию. В 2019-м предприятие планирует выпустить 22 000 автомобилей, из них 15 000 — на экспорт в Россию.

— Фактически завод вышел на проектную мощность, — цитируют Свидерского Naviny.by. — Мы запланировали в июне произвести две тысячи автомобилей, в июне мы начнем набирать и обучать сотрудников для работы в две смены. Заказы на третий квартал составляют три тысячи автомобилей в месяц, поэтому на время набора численности для второй смены нам придется работать до конца года с шестидневной трудовой неделей.

Куда поделись минимум 35 тысяч автомобилей в год, необходимые, по словам Лукашенко, для выхода на рентабельность, Свидерский не объяснил.