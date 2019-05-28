Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство 11 28.05.2019, 16:29

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Украинское гражданство у экс-губернатора Одессы забрал Петр Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул бывшему одесскому губернатору и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинское гражданство; соответствующий указ во вторник опубликован на сайте президента, сообщает «Интерфакс».

Ранее Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство, которого он лишился в 2017 году по указу предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

В тот момент Саакашвили находился в США, а его возвращение на Украину вылилось в противостояние с пограничниками.

В феврале 2018 года Саакашвили выслали из Киева в Польшу, обвинив его в незаконном пересечении украинской границы.