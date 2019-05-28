«Босиком водили по снегу, ставили на растяжку» 3 28.05.2019, 16:46

Андрей Терещенко

Жена заключенного, который умер за решеткой на Володарке, рассказала о пытках над мужем.

Три дня назад Елена Терещенко из Ратомки похоронила мужа, который умер в тюремной больнице минского СИЗО на улице Володарского, передает «Радыё Свабода».

Андрей Терещенко за решеткой семь раз побывал в коме, а сотрудники Жодинской тюрьмы № 8 считали, что он сам вводит себя в это состояние, чтобы добиться перевода домой по состоянию здоровья.

Успел отбыть 3 месяца из 18-ти

В феврале 2019 года Андрей Терещенко был осужден Минским районным судом на 1,5 года лишения свободы за повторное нахождение за рулем в нетрезвом состоянии. С этого срока он успел отбыть только 3 месяца. Но Елена Терещенко думает, что и это время он не должен был находиться в Жодинской тюрьме, так как поступил туда в крайне тяжелом состоянии.

Женщина собирается жаловаться на администрацию исправительного учреждения. В Жодино не могли не видеть, насколько больного заключенного им привезли.

«Кроме сахарного диабета в тяжелой стадии, у него еще было подозрение на онкологию - рак поджелудочной железы. Ему просто на свободе не успели поставить такой диагноз, но по всем анализам это следовало. Справки про обследование он забрал с собой, когда шел в суд, в его деле они должны быть. В тюрьме точно знали, насколько муж болен. Не исключаю, он бы вскоре умер и на свободе, но они ничего не сделали, чтобы его отпустить умирать дома. Не могу этого простить», - говорит женщина.

Елена также пожаловалась на то, что ни один документ ее мужа о состоянии здоровья ей не вернули, только личные вещи.

Водили босиком по снегу

Еще одной причиной она называет сведения о том, как с мужем обращались в тюрьме.

«На свидании он сам говорил, что у него бывают комы, но ему не верят, говорят, что он их нарочно провоцирует. Чтобы этого не делал, его наказывали. Говорил, что водили босиком по снегу, а также ставили на растяжку».

При этом Елена вспоминает, что конвоир, присутствовавший при разговоре, не поверил ее мужу и начал его опровергать.

«Но муж говорил правду. Такого слова, как «растяжка», он раньше и не знал, а тут точно все описал, как это делали», - говорит она.

По ее версии, такими издевательствами ее мужа пытались отучить «вызывать у себя комы».

Вы не умеете улыбаться клиенту

Андрею Терещенко было 45 лет, из них более 10 лет он зарабатывал продажей запчастей на авторынке в Ждановичах. Но экономический кризис затронул и эту когда-то успешную отрасль.

«Раньше имел три пункта на авторынке, но года 2-3 назад дела разладились, - говорит Елена. - Там у них безумно выросла аренда, а доходы упали, спрос снизился. Свое ИП закрыл, какое-то время работал на другого, потом вообще попал в «тунеядцы». Очень переживал. Собирался стать торговцем обуви, но ему сказали, что не умеет улыбаться клиентам. Да умел он раньше улыбаться, только время такое пришло, что не до смеха. У него проблемы со здоровьем, у меня тоже, сына надо учить... Вот так сошлось все, он сорвался раз, второй, начался этот суд. Шел на суд - надеялся, что дадут штраф, но дали реальный срок. Это был удар».

В Ратомке у Андрея было много друзей, все они были на похоронах.

На слова про усиленное питание судья ухмыльнулась

Елена Терещенко собирается с помощью правозащитников подать жалобу на судей Минского районного суда, которые в мае рассматривали апелляцию мужа на приговор. Женщина считает, что судьи могли лучше изучить положение, учесть болезни ее мужа, но почему-то ему не поверили и этим лишили шанса.

«В зале были три судьи, прокурор и я. Андрея, конечно же, не привезли, адвоката тоже не было. Откуда на него взять деньги? Те 250 рублей, что собрали мне по поселку на адвоката, пошли на другие его услуги, в том числе на составление жалобы, но о присутствии на апелляции речи не шло. Судья-женщина зачитывала дело. Когда дошла до места, что нужно усиленное питание, улыбнулась. Прокурор была против изменения приговора. Судьи пошли советоваться и уже через 10 минут вернулись: "В удовлетворении жалобы отказать"», - по мнению Елены Терещенко, этим решением апелляционной коллегии у мужа отобрали последний шанс выжить.

После этого Елена была в Жодино, видела, в каком муж состоянии. Подняла тревогу. Но пока его перевели на Володарку, пока начали лечить, было уже поздно.

В Департаменте исполнения наказаний МВД смерть в тюремной больнице на Володарского заключенного Андрея Терещенко 23 мая подтвердили, но на вопрос, будет ли проводиться проверка, не ответили.

В Жодинской тюрьме № 8 от комментариев отказались.