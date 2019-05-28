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Главой СНБО Украины стал экс-министр финансов

  • 28.05.2019, 16:47
Александр Данилюк

Должность секретаря СНБО занял Александр Данилюк.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны, сообщается на сайте главы Украинского государства, пишет "Гордон".

"Назначить Данилюка Александра Александровича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе №327/2019.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что подал в отставку 17 мая.


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