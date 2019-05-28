Подинамили и бросили Кирилл Живолович

28.05.2019, 16:52

Юрий Чиж

Интересное во всех отношениях судебное решение было вынесено на прошлой неделе.

Основной акционер «Трайпла» Юрий Чиж перестал быть владельцем минского футбольного «Динамо». Вопрос, конечно, надо ли оно ему было вообще когда-либо, но «отжали» у него клуб по всем законам жанра: без суеты, без вариантов, и главное, что не по чьей-то прихоти, а по решению суда. Самого гуманного и самого справедливого во всем мире.

По закону ли в принципе забрали у Чижа футбольный клуб, которым он владел 20 лет, - это тоже вопрос. Но то, что лишили его собственности по закону времени - 100%. Достаточно вспомнить, каким образом сам Юрий Александрович завладел в конце 90-х этим футбольным брендом: точно так же - абсолютно в духе того времени, который никуда не испарился до сих пор.

Вся история взаимоотношений опального бизнесмена с минским «Динамо» - наглядный справочник для всех желающих заиметь что-то в собственность в нашем государстве. Современная Беларусь - страна невиданных возможностей и самых невероятных преображений. Получить здесь можно все что угодно (как Юрий Чиж в 1999г. «приобрел» футбольный клуб и не только), и потерять можно все что угодно (как Юрий Чиж в 2019г. растерял свои активы не только в виде футбольного клуба).

По сути, Чиж лишился клуба не на прошлой неделе. И даже не в конце прошлого лета, когда «Динамо» бесславно уступило питерскому «Зениту» с позорным счетом 1:8. И даже не четыре года назад, когда стало известно о его задержании сотрудниками КГБ. И даже не семь лет назад, когда бизнесмену запретили въезд в Евросоюз. И даже не 10 лет назад, когда он начал строительство особенного дома на набережной Свислочи в Минске. Все эти события - всего лишь цепочка неизбежных последствий, которые заметны не сразу и не всем.

О карме почему-то задумываются лишь тогда, когда судьба поворачивается спиной, а надо бы понимать, что причинно-следственные связи зарождаются не на пустом месте. В отличие от судебно-следственных мероприятий, на них сложно повлиять авторитетом. Страдания сменяются наслаждениями (и наоборот) по определенным законам. И незнание этих законов, как и в судебных случаях, от ответственности не освобождает. О причинах своих нынешних неудач лучше всего известно самому Чижу - в его памяти много событий, которые способны дать правильные ответы на самые разные вопросы.

Особо эмоциональные граждане даже выразили сочувствие некогда постоянному члену команды, в кругу которой можно с косой в руках вести важные беседы. Нашлись и другие: те, кто не упустил возможности пнуть человека, от которого уже вряд ли получишь сдачи. К примеру, футбольный специалист Анатолий Байдачный так и сказал: «Сожалею лишь о том, что команда вообще когда-то к нему попала». Нынешняя позиция, однако, не помешала Байдачному в свое время поработать главным тренером в клубе, который тогда принадлежал Чижу.

Людям свойственно реагировать на дуновения ветров - отсюда и тонны злорадства в исполнении вчерашних завистников. Не Юрий Чиж первый и не он последний выступает в роли мишени для общественности. И он не единственный, кто искренне заблуждался, когда решил, что все же прихватил прямо за бороду старикашку из волшебного кувшина. Хотелось поиграться с нашим юным и хулиганистым государством? Пожалуйста! И не забудьте на сдачу лотерейный билетик приобрести.

До «Динамо» Чижа повестей белорусского происхождения с сюжетами печальнее «Ромео и Джульеты» были десятки - от «Пуше» и «Коммунарки» до «Мотовело» и «Керамина». Обанкротить, ввести «золотую акцию» или провести через судебное решение - это лишь дело техники, а не принципиальный вопрос. Отобрать и поделить - принцип, который изобрели не наши современники, а уже у кого отбирать и между кем делить - это точно не Чижа дело. И никогда, кстати, им не было, даже если ему самому и казалось, что он в состоянии на что-то серьезное повлиять. Такого рода заблуждениям лет не меньше, чем всему, что однажды уже было придумано и осмыслено до нас.

Кому достанется иллюзорный волшебный кувшин, который любил перед сном потирать бывший владелец футбольного «Динамо»? Кто будет следующим? Можно выбирать из свежего списка - как раз на прошлой неделе появился обновленный вариант рейтинга топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, который традиционно составляет интернет-портал «Ежедневник». Второй год подряд возглавляет рейтинг основной владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский. В первой двадцатке - Аркадий Добкин и Виктор Кислый, Алексей Олексин и Александр Луценко, Валентин Байко и Виктор Прокопеня, Александр Зайцев и Александр Центер, Евгений Баскин и Валерий Шумский, Сергей Литвин и Николай Воробей, Василий Варфоломеев и Иван Михневич, Василий Сметанин и Александр Шакутин. И сегодня наверняка за историей про Чижа кто-то из этих людей наблюдает снисходительно: кто он нынче такой для новых небожителей? Всего лишь пример того, каким может стать будущее любого из них.

Кирилл Живолович, «БелГазета»