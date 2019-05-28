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Cтало известно, когда Михаил Саакашвили вернется в Украину

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  • 28.05.2019, 17:48
  • 1,894
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-глава Одесской области вернется в Украину рейсом из Варшавы.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили прилетит в Украину завтра, 29 мая, в 17.00. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный редактор интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман.

Бывшая пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж уточнила, что он прилетит в аэропорт Борисполь рейсом из Варшавы.


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