Над Беларусью начали летать спутники Илона Маска 13 28.05.2019, 17:55

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Посмотреть на них можно не только в небе.

В эти дни над Слуцком начали летать спутники Илона Маска. Они проходят на высоте более 500 километров. Посмотреть на них можно не только в небе. Отследить их полёты можно онлайн на сайте n2yo.com, который показывает, где и когда будут спутники, пишет kurjer.info.

Например, сегодня ночью, 29 мая, спутник можно будет увидеть над Слуцком после полуночи — с 00.45 до 00.56, ночью 30 мая — с 00.03 до 00.14, ночью 1 июня — с 00.18 до 00.23. В эту же ночь он пролетит и над Солигорском.

В пятницу, 24 мая, компания SpaceX Илона Маска запустила в космос первые 60 спутников в рамках глобального интернет-проекта Starlink. Они будут летать на расстоянии 550 километров от поверхности Земли. Вес одного спутника — около 227 кг.

Всего к середине 2020-х компания собирается запустить до 12 тысяч аппаратов. К сведению, сейчас на орбите Земля находится только около 1400 спутников. То есть в восемь раз меньше, чем планирует запустить Илон Маск. Его компания рассчитывает на то, что они с помощью солнечной энергии смогут дать всему миру высокоскоростной интернет — до одного гигабита в секунду.

Справка

Илон Маск — американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, которая производит космическую технику, в том числе и ракеты многоразового использования.

Также он председатель совета директоров, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla, которая является лидером на рынке производства электромобилей, в том числе и беспилотных.

В 2018 году компания запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy с личным красным электромобилем Tesla Roadster Илона Маска.