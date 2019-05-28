Объявлен окончательный состав соперников Беларуси на ЧМ-2020 по хоккею 6 28.05.2019, 18:11

Беларусь сыграет в Лозанне с Канадой, Швецией, Чехией, Германией, Словакией, Данией и Великобританией.

ИИХФ утвердила состав групп на следующем хоккейном чемпионате мира в высшем дивизионе, который пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года. Сборная Беларуси угодила в один октет с командами Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании, передает pressball.by .

В параллельной группе в Цюрихе на "Халленштадионе" вместимостью 11200 человек сыграют сборные России, Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Матчи в Лозанне примет реконструированная арена, рассчитанная на 9500 зрителей. Реконструкция завершится осенью.

Это будет уже 10-й мировой форум, который примет Швейцария.

Билеты на отдельные игровые дни поступят в продажу в сентябре. Билеты на отдельно взятые матчи — в феврале-марте. Сегодня уже можно приобрести билетные пакеты на всю предварительную стадию и все раунды плей-офф.