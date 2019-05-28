Хомоэректус.рф 2 Антон Орехъ

28.05.2019, 18:18

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Антон Орехъ

Опросы все чаще показывают, что жизнь возвращает россиян в первобытное состояние.

Чем занимался пещерный человек, что его заботило? Правильно – пожрать и не замерзнуть! Какой-нибудь кроманьонец или хомо эректус думал только о том, как добыть пропитание и пошить из шкуры мамонта добротную одёжу. Другие мысли его не посещали. Не думал он об отпуске в теплых краях. Не мечтал наш предок о новейшем смартфоне или покупке автомобиля. Его быт постоянно ставил перед ним вопросы жизни и смерти.

Прошли столетия – даже тысячелетия, и вот наступили благословенные дни, а половину российских семей заботит всё то же самое – добыть еду и одежду, потому что ни на что другое рублей все равно не хватает. Разница только в том, что при неандертальцах рублей вообще не было. Исследование Росстата, о котором мы сейчас говорим – не первое за отчетный период. И картина везде схожая. Что только подчеркивает, что социологи и статистики примерную картину нашего бытия обрисовали точно. И ситуация не особо изменилась по сравнению с прошлым годом. Улучшения с запасом вписываются в статистическую погрешность.

Получается, что каждый второй из нас не может не задавать вопроса: а как вообще жить дальше? Когда не о чем мечтать, нечего планировать, не к чему стремиться? Задача просто получить деньги и постараться как-то дотянуть до следующей получки, попутно молясь, чтобы все были живы и здоровы и чтобы в доме ничего не сломалось. Потому что любые болезни и поломки – это непредвиденные расходы. И тогда ты либо влезаешь в долги, либо ходишь без штанов, либо переходишь на хлеб и воду. Не буду в связи с этим вновь повторять мысли про телевизор, который усиленно отвлекает нас от холодильника и вместо реальной жизни придумывает нам симулякр. Не буду говорить и про голодные бунты и восстание недовольных такой властью. Потому что все может быть наоборот! Поколения наших пращуров жили в бедности. Для нас это привычное состояние. Нам так даже проще. Мы ревностно следим за чужим богатством и подсознательно испытываем к чужому достатку зависть и ненависть. А когда все равны в нищете – то и для зависти поводов нет. Все сплачиваются перед лицом общих трудностей, все друг друга любят – потому что все одинаковые.

Так что, быть может, властям будет даже проще и удобнее, если мы станем еще беднее и перестанем мечтать об отпусках на далеких островах, телефонах и граммофонах. По данным все того же исследования Росстата в Ямало-Ненецком автономном округ все 100% опрошенных семей испытывают трудности даже при покупке одежды и оплате ЖКХ. У них денег — только на еду. Может быть, это модель для всей будущей России?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»