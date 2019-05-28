Эффект Даннинга — Крюгера для отдельно взятой страны Павел Матвеев

28.05.2019, 19:19

Эта страна не может и далее пребывать в том виде, в каком она существует в данный момент.

Есть такое явление под названием "эффект Даннинга — Крюгера". Суть его состоит в том, что люди, имеющие низкий уровень интеллекта и профессиональной квалификации, гораздо чаще делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки — именно в силу низкого уровня своего интеллекта и профессиональной квалификации. В максимально сжатом виде то, как действует это правило, можно выразить следующей максимой:

"Эффект Даннинга — Крюгера — это когда дураки не могут понять, что они дураки, потому что они — дураки".

Использование этого — не вполне, само собой, политкорректного — термина в данном случае не является свидетельством того, что автору так уж хочется персонально оскорбить кого-нибудь из тех, о ком пойдёт разговор далее, но означает только то, что, как гласит русская народная поговорка, из песни слова выкинуть невозможно. Впрочем, те, кто с этим утверждением не согласны, могут дальше не читать.

*

Общеизвестно: устойчивость той или иной общественно-политической системы характеризует не ошибка, совершаемая тем (или теми), кто стоит во главе её, а реакция на ошибку.

От совершения ошибок не застрахован никто, потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Однако реагируют на совершённую ошибку все по-разному.

Если человек обладает высоким уровнем интеллекта и профессиональной квалификации, он сразу же признаёт, что был неправ, в том числе публично, и начинает немедленно искать путь выхода из сложившегося положения. Обычно это удаётся сделать в кратчайший срок и с минимальными потерями, а сам факт совершённой ошибки в дальнейшем становится аналогом прививки от опасного инфекционного заболевания, предохраняющей человека от её повторения.

Дураки, то есть люди с низким уровнем интеллекта и непригодные к выполнению работы, которой они занимаются, реагируют на совершаемые ими ошибки совершенно по-другому.

Если вы когда-нибудь встречались с носорогом и остались живы, вы никогда не сможете забыть, какой это страшный зверь. Носорог способен озлобиться по любому поводу — например, от показанного ему человеком среднего пальца, сопровождаемого выкриком: "Up yours![1]" Мгновенно придя в ярость, носорог бросается на того, кто его оскорбил, не считаясь с возможными последствиями. При этом носорог не способен отступить, поскольку у него нет заднего хода — он может двигаться только вперёд. Кроме того, носорог не считает, что он обязан кому-то уступать дорогу — он абсолютно убеждён в том, что дорогу обязаны уступать именно ему. Поэтому с каждым годом поголовье носорогов на планете Земля неуклонно сокращается.

Именно по такой схеме реагируют на совершаемые ими ошибки и дураки, то есть люди с низким интеллектуальным уровнем и профессиональной квалификацией. Они в принципе не способны признаваться в том, что совершили ошибку — ни самим себе, ни тем более окружающим. И у них так же, как у носорогов, нет заднего хода — поскольку так же, как и носороги, они свято уверены в том, что дорогу обязаны уступать не они, а им. Как следствие, поголовье носорогов, передвигающихся на двух лапах, в XXI веке на планете Земля также неуклонно сокращается. К сожалению, это происходит гораздо медленнее, чем бы того хотелось.

*

После девятнадцати с половиной лет существования в России гэбистско-воровского режима ни у кого из жителей этой страны, чьи мозги до сих пор не загажены гэбистской пропагандой, не осталось ни малейшего сомнения в том, что ею правят люди с чудовищно низким уровнем интеллекта и профессиональной квалификации. То есть носороги. Это — аксиома, не требующая никаких доказательств. Все возможные доказательства её исчерпываются коротким перечнем трагедий, получивших за этот временной период наибольшую известность. Это — Вторая Чеченская, "Курск", "Норд-Ост", Беслан, убийство Литвиненко, российско-грузинская война, Крым, Лугандон, Сирийская авантюра, попытка убийства Скрипалей, вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов Америки и стран Евросоюза. Ну и самое главное, что страшнее всего перечисленного, поскольку именно благодаря этому всё перечисленное и стало возможным: полное уничтожение системы государственного управления и фактическая отмена действия Конституции Российской Федерации.

В нынешней России нет разделения властей на три традиционные для любой демократической системы ветви — законодательную, исполнительную и судебную. В ней нет парламента. Нет Конституционного суда. Суда в ней нет вообще — никакого кроме "басманного". А этот суд функционирует по принципу "суд у нас что дышло — куда его повернёшь, то и вышло". О наличии в нынешней России так называемой "четвёртой власти" — то есть независимых от государственных структур средств массовой информации — не приходится и вспоминать. И только не надо говорить о том, что — вот же, существует радиостанция "Эхо Москвы" и "Новая газета", а когда-то прежде был ведь ещё и журнал The New Times, занимавший по отношению к гэбистско-воровскому режиму позицию непримиримую и лупивший его и в хвост и в гриву... Так и где тот журнал? Он утонул — как когда-то утонула подводная лодка "Курск". Хотя при этом обошлось и без человеческих жертв. Что же касается помянутой радиостанции и газеты, то они будут существовать только до тех пор, пока в Кремле не будет принято решение их ликвидировать — о чём и их главные редактора и рядовые сотрудники прекрасно осведомлены. Равно как и о том, что такие попытки в прежние годы уже предпринимались, хотя и не были доведены до конца.

Формально диктатуры в России нет. Фактически — она цветёт пышным цветом, источая омерзительное зловоние. Зловоние это аналогично тому, что разносится в тридцатиградусную жару от разлагающегося трупа. Точно так же смердит и умирающая Советская империя — та, что была создана в 1922 году из обломков империи Российской, и чьи правители изначально заявили, что она будет существовать вечно. Однако дальнейшее развитие истории человеческой цивилизации со всей очевидностью продемонстрировало, что это заявление оказалось несостоятельным. Равно как и то, что те, кто его делал, полностью подпадали под действие эффекта Даннинга — Крюгера.

*

Минувший, 2018 год в России был ознаменован событиями, в совокупности восприятия которых психически нормальными её жителями можно было выделить одну типичную реакцию — "абзац", дно достигнуто, поскольку дальше падать просто некуда.

Судя по событиям последних пяти месяцев года текущего, это ощущение было полностью верным. Падать действительно уже некуда. Теперь возможны только два варианта — или гибель на дне, или всплытие на поверхность. Наиболее вероятным кажется первый. Однако с каждым проходящим днём всё более и более неизбежным представляется второй.

И вот почему.

В последние дни независимые социологи обнародовали данные, свидетельствующие о том, что в сознании россиян начались глобальные изменения. Изменения эти касаются, прежде всего, оценки людьми своего места в социуме и осознания того, что за окружающую его жизнь каждый человек несёт персональную ответственность. Говоря максимально просто, принцип "моя хата с краю — ничего не знаю" стремительно теряет прежде доминировавшее в сознании жителей России значение. Равно как перестаёт работать и формула "чума на оба ваших чума", подразумевающая полное неучастие отдельного обывателя в социально-политической жизни страны вследствие его презрения к тем, кого он определяет термином "начальнички".

Первыми реальными проявлениями происходящих в сознании россиян перемен стали события в Архангельской области и в Екатеринбурге. В первом случае люди вышли протестовать против строительства на их земле мусорного полигона, предназначенного для устройства всероссийской свалки, во втором — включились в борьбу за сквер в центре города, на месте которого какие-то безответственные, но богатые предприниматели вознамерились возвести торговый комплекс с вмонтированной в него православной церковью. Пятидневные протесты в Екатеринбурге привели к тому, что городские власти включили заднюю передачу. Разумеется, не по собственной инициативе, а по приказу из Кремля. Кремль же был вынужден пойти на попятный после того, как его собственные социологи — те, что со звёздочками на погонах, — проинформировали начальство, что ситуация в Екатеринбурге может выйти из-под контроля и принять революционный вектор развития. И главарь режима принял решение отступить. То есть сделал то, чего прежде не делал никогда.

*

Это поражение режима в борьбе с подвластным ему народом — по масштабу совершенно ничтожное — имеет, тем не менее, глубоко символическое значение. Поскольку создан прецедент. Теперь важнейшее значение будет иметь то, чем завершится вторая конфликтная ситуация — та, что продолжается в Архангельской области. Если местным жителям удастся добиться отмены решения о строительстве на их земле мусорного полигона, можно будет говорить уже о наметившейся тенденции — к тому, что режим начинает, наконец, понимать, что он, во-первых, не вечен, а во-вторых, что за все преступления ему когда-нибудь придётся нести ответственность.

Последнее осознание должно раздражать тех, кто являются олицетворением этого режима, сильнее всего. Поскольку за долгие годы своего безраздельного властвования эти деятели полностью утратили способность объективно воспринимать окружающую их реальность и давным-давно пребывают в собственном, ими самими для себя придуманном, мире. В этом иллюзорном мире они могут всё, за исключением разве что обретения бессмертия, а все, кто к ним не принадлежат, не могут ничего кроме выполнения единственной для них предназначенной функции — быть батарейками питания системы. Которые, после того как вырабатывают заложенный в них питательный ресурс, немедленно выбрасываются — в мусорный контейнер.

Однако до того, как раздражение это перейдёт в агрессию, а агрессия — в ярость, неминуемо пройдёт ещё какое-то время. Поскольку для того, чтобы этот процесс пошёл, необходимо наличие в стране революционной ситуации. Которой в настоящий момент в России нет и в помине. Для её возникновения необходимо наличие трёх важнейших условий:

— тяжелейшего экономического кризиса;

— военного поражения;

— непримиримого раскола в верхах властной группировки.

В принципе, для того, чтобы революционная ситуация возникла, наличия всех трёх условий не обязательно — достаточно и двух из них. Но в данный момент однозначно нет ни одного. Хотя экономика трещит уже не просто по швам — она распадается на куски. Однако для начала революции этого факта явно недостаточно — его хватит только для бунта или мятежа. А бунт или мятеж тем от революции и отличается, что никогда не достигает поставленных его устроителями целей.

*

В эти дни граждане России, обладающие хорошей исторической памятью, вспоминают о событиях тридцатилетней давности — о том, как в мае — июне 1989 года в Кремле проходил Первый Съезд народных депутатов СССР. Это событие действительно имело судьбоносное для Советской империи значение. Поскольку именно тогда её подданные, обладавшие способностями к структурному анализу, впервые со всей отчётливостью осознали, что конец империи близок, что он из чисто гипотетического становится совершенно неизбежным. Разумеется, никто из тех, кто в те дни это осознал, не мог и помыслить о том, что это произойдёт так скоро — через каких-нибудь два с половиной года. Но ощущение грядущего конца Советского Союза возникло именно тогда, в последние весенние и первые летние дни 1989-го.

Ощущение того, что конец недораспавшейся в 1991 году Советской империи так же неминуем, как и распад СССР, наличествует у той же части её обитателей уже в течение многих лет. При этом мало кто из них готов высказывать прогнозы о том, как — когда и каким образом — это произойдёт. Но им совершенно ясно одно: эта страна не может и далее пребывать в том виде, в каком она существует в данный момент. Просто — не может, и всё. Во многом и по той причине, что правящий в ней сейчас режим абсолютно не соответствует основной тенденции развития человеческой цивилизации в XXI веке — стремлению к максимально возможной личной свободе человека. Свободе, ограниченной лишь ответственностью за своё поведение в социуме и готовностью к разумному компромиссу с окружающими. Но такое поведение может быть свойственно только человеку, исповедующему принципы, которые полностью противоречат тем, чьи имена олицетворяют собой ныне существующий в России режим. Следовательно, чем больше будет становиться в этой стране таких людей, тем менее комфортно станет чувствовать себя режим. И как только их количество достигнет критической массы — этот режим мгновенно выпадет в осадок и растворится без остатка.

В полном соответствии с эффектом Даннинга — Крюгера.

[1] Здесь: Прочь с дороги! (англ.)

Павел Матвеев, kasparov.ru