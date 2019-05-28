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Сербская армия отправила истребитель к границе с Косово

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  • 28.05.2019, 20:04
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Иллюстрационное фото

Ранее президент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в полную боеготовность.

Колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением покинула территорию казарм в сербском городе Кралево и направилась в сторону административной границы с Косово. Об этом сообщает сербская радиостанция Б92, передает rbc.ua.

По ее данным, непосредственно перед началом движения колонны в казарму прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин. В сторону зоны безопасности на административной границе также вылетел истребитель МиГ-29 ВВС Сербии.

Ранее во вторник стало известно, что подразделения косовского спецназа провели операцию в четырех общинах на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля.

Миссия Североатлантического альянса отреагировала на обострение ситуации между Косово и Сербией и заявила, что на севере региона нет никаких военных сил, а проходит только полицейская операция.

Добавим, в связи с ситуацией президент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в полную боеготовность после того, как косовская полиция провела аресты сербов, проживающих на севере края.

Ранее Вучич заявил, что Сербия должна окончательно признать, что не имеет какого-либо контроля над Косово.


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