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Денис Шунто больше не имеет отношения к «Крумкачам»

  • 28.05.2019, 20:13
Денис Шунто
Фото: "Прессбол"

Менеджер перестал работать на благо столичного НФК.

Юридически он и так не имел отношения к клубу — с тех пор как основанные им "Крумкачы" прекратили существование, а затем реинкарнировали под вывеской НФК как самостоятельная футбольная единица. Но до недавнего времени Шунто постоянно был рядом с командой и оказывал проекту консультативную помощь на общественных началах.

От комментариев по поводу своего ухода функционер отказался.

По сведениям pressball.by, такой поворот связан с вчерашней отставкой главного тренера Алексея Кучука.


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