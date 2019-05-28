Денис Шунто больше не имеет отношения к «Крумкачам»
- 28.05.2019, 20:13
Менеджер перестал работать на благо столичного НФК.
Юридически он и так не имел отношения к клубу — с тех пор как основанные им "Крумкачы" прекратили существование, а затем реинкарнировали под вывеской НФК как самостоятельная футбольная единица. Но до недавнего времени Шунто постоянно был рядом с командой и оказывал проекту консультативную помощь на общественных началах.
От комментариев по поводу своего ухода функционер отказался.
По сведениям pressball.by, такой поворот связан с вчерашней отставкой главного тренера Алексея Кучука.